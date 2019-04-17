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Видеофакт: в Минске работники ЖЭСа закопали мусор прямо под окнами дома

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  • 17.04.2019, 21:51
  • 1,888

Жильцы дома сняли это на видео.

«У нас сейчас под окнами работники ЖЭСа устроили „похороны“ строительного мусора», — такое сообщение сегодня пришло tut.by от читательницы Александры. В доказательство сказанному она прислала видео.

Александра пояснила, что за зданием, в котором находится столичный ЖЭС 114 по улице Лобанка, до недавнего времени стояло около 20 ржавых контейнеров, заполненных мусором, лежал бытовой мусор и бетонные ножки скамеек. После обращения на 115.бел мусор и контейнеры вывезли. А вот для бетонных обломков сегодня отрыли яму примерно метровой глубины и сбросили в нее то, что не вывезли с остальным мусором. Место «захоронения» найти легко по торчащим из земли кускам арматуры и бетона.

Какая точно организация занималась такой утилизацией мусора — точно неясно. Получить оперативный комментарий в ЖЭС 114 не удалось.


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