АР: Советники Трампа и Путина провели переговоры в Москве 18.04.2019, 14:30

Обсуждались вопросы внешней политики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что советник президента США посетила Россию для переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Песков заявил в четверг, что специальный помощник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл провела в среду в Москве переговоры с несколькими российскими чиновниками, в частности с советником по вопросам внешней политики президента Владимира Путина.

Представитель американского посольства, попросивший остаться неназванным, поскольку заявления о визитах Хилл должны быть сделаны Советом национальной безопасности, подтвердил визит.

Песков заявил, что Хилл обсудила с российской стороной "двусторонние вопросы", но не обсуждала возможную встречу Путина с Трампом.

Отметим, 18 апреля Министерство юстиции США должно обнародовать отредактированный вариант отчета специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы и кампанию Трампа.