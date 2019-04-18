В России Навальный обвинил депутата Слуцкого в получении взятки автомобилем Бентли 1 18.04.2019, 16:48

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Фото: ТАСС

Взятка была оформлена как беспроцентный займ.

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвинил депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого в том, что он получил через жену взятку дорогим автомобилем Бентли от владельца работающей в Москве строительной компании, сообщает "Настоящее время".

Взятка, по предположениям Навального, была оформлена как беспроцентный займ в размере 25 миллионов рублей. Кредит жене Слуцкого Лидии Лысковой выдал предприниматель из Баку Мардахай Юшваев, владелец 50% фирмы ООО "Аккорд Спецстрой".

Сведения о займе, который получила жена Слуцкого, содержатся в "расширенной" декларации о доходах, которую каждый депутат подает в аппарат Госдумы. В ней содержатся все сведения о доходах, имуществе, счетах и полученных займах, которые обязан указывать депутат. Полная версия этой декларации никогда не публикуется.

По данным ФБК, жена Слуцкого потратила полученный ей займ на покупку автомобиля Bentley Mulsanne Extended Wheelbase, цены на который начинаются с $375 тыс. Автомобиль, как следует из декларации Слуцкого, был куплен за 28 млн 200 тыс рублей, из которых 3 млн. 200 тыс. рублей пенсионерка заплатила сама, а остальное взяла в долг.

Жена Слуцкого в декларации депутата указана как пенсионерка, которая получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. Сам депутат указал в декларации, что получил за предыдущий год 5 млн рублей, то есть ровно свою зарплату в Госдуме. Купить дорогой автомобиль на свою зарплату и пенсию супруги, по предположению расследователей, не могли.

ООО "Аккорд Спецстрой", по данным ФБК, только в 2018 году выиграла тендеры в Москве на сумме в 3,3 миллиарда рублей. Компания получила право отремонтировать 300 тысяч квадратных метров дорог в Центральном округе Москвы — асфальт, тротуары и бордюры. Кроме этого, фирма выиграла конкурсы на капитальный ремонт нескольких многоквартирных домов в Москве. Навальный связывает выданный владельцем компании кредит с тем, что Слуцкий может быть внебрачным сыном еще одного депутата, бывшего члена правительства Москвы Владимира Ресина. Ресина называют "куратором" стройкомплекса российской столицы.

Ранее Навальный нашел у Слуцкого:

пентхаус в элитном жилом комплексе "Кутузовская ривьера" в долине реки Сетунь в Москве (формально он принадлежит неработающей жене депутата). Его возводила компания девелопера Сергея Полонского, который открыто называл квартиру взяткой,

крупный участок земли на Рублевке, который депутат арендовал, но не указал в своей декларации. После выхода расследования ФБК депутат внес участок в документ.

три элитных автомобиля марок Bentley и Mercedes, которые Слуцкий никак не мог приобрести на свою зарплату. За одним из этих автомобилей числилось более 800 нарушений правил дорожного движения.

Один из найденных Навальным автомобилей, Майбах, в 2018 году пропал из декларации Слуцкого: депутат сообщил, что продал его за 200 тысяч рублей. В ФБК считают, что продажа была фиктивной. Как показывают фотографии машины, депутат продолжает на ней ездить, несмотря на то, что машина имеет другие номера.