Последний резерв Кремля Игорь Яковенко

18.04.2019, 21:25

Аргументы у путинской информационной обслуги давно кончились.

Гитлер накануне поражения и своей гибели стал бросать в мясорубку детей 12-15 лет. Отсрочить крах Третьего рейха это не помогло, но для бесноватого было важно утащить за собой в ад как можно больше народу. В том числе и своего. Путинский режим терпит поражение не так стремительно и катастрофично как гитлеровский, но с той же исторической неотвратимостью.

Путин завяз в Сирии и не имеет в этой совершенно чужой для России стране никакого разумного плана действий.

Экономика России и жизненный уровень россиян ползут вниз, и у Кремля нет никаких шансов остановить это сползание.

Наконец, Украина. Любой, кто станет президентом в этой стране, будет продолжать европейский курс и не станет играть по кремлевским правилам. И это Кремль и его обслуга знают точно. Никакого света в конце этого тоннеля для Кремля нет. И в этих условиях путинский телевизор бросает в бой людей, которые имеют обличье взрослых мужчин, и при этом обладают сознанием "трудных" подростков переходного возраста.

На телевизионную передовую в последнее время постоянно выходят такие экзотические персонажи как "политолог" Араик Степанян и "политик" Юрий Кот. Араик Степанян - патологический антисемит, правая рука другого, столь же оголтелого антисемита, генерала Леонида Ивашова, президента Геополитической академии. Степанян в этой "академии" служит ответственным секретарем. По мнению Араика Степаняна, высказанному им в эфире видеоканала Pravda.ru, "геноцид армян был заказан еврейской англо-саксонской мафией". Вот тут точно без комментариев.

В эфире программы "60 минут" от 17.04.2019 Степанян сообщал не менее экзотические вещи. "Если русские придут в Европу, Европы не будет – она лопнет!" - объяснил Степанян Якубу Корейбе, который высказал убеждение, что "именно русские украинцы приведут Украину в Европу". Фриковатый "эксперт" Якуб Корэйба, которого только что Соловьев со скандалом выгнал из студии своей программы "Вечер" совершенно не обиделся и теперь прекрасно себя чувствует на том же канале "Россия-1" в программе "60 минут". Найти другого человека, который столь же убедительно смог бы играть роль карикатурного "поляка по вызову", организаторы российских шоу ненависти не смогли, и поэтому вынуждены терпеть Корейбу, несмотря на то, что тот иногда в гротескной форме говорит вполне разумные вещи, против которых у путинистов нет аргументов.

В частности, комментируя насмешки Скабеевой и Попова над выборами в Украине, Корэйба вполне резонно возразил, что "украинцы сами строят свою политическую культуру", что "Украина – это единственная страна постсоветского пространства, кроме Прибалтики, в которой результат выборов непредсказуем", и что "кто бы ни пришел в результате выборов к власти в Украине, возврата к России не будет".

Эти вполне справедливые замечания вызвали истерику в студии "60 минут". Для отпора Корэйбе, которого в студии позиционировали как полномочного представителя Запада, был выставлен профессиональный "русский украинец" Юрий Кот, персонаж не менее экзотический чем "политолог" Араик Степанян. Араик Оганесович эмигрировал в Россию из Армении. Юрий Владимирович в 2014 году сбежал в Россию из Украины. Степанян – антисемит, Кот – русский националист. Оба – заядлые сталинисты, но об этом чуть позже.

Давая отпор коллективному Западу в лице Якуба Корэйбы, Юрий Кот заявил, что "это европейские украинцы раболепствуют перед Западом, а мы, русские украинцы говорим с Западом на равных". Есть люди, для которых национальность становится профессией. Даже если эта национальность мнимая. Юрий Кот постоянно говорит от имени "русских украинцев", постоянно пытается их объединить и куда-то повести. Получается плохо. Недавно Кот создал партию "русских украинцев", которую назвал "ПАРУС" и мгновенно сам ее и возглавил. Есть ли в этой партии еще члены, кроме самого Кота, сказать сложно. Возможно, потому, что сам Кот вряд ли может внятно ответить на вопрос, кто такие эти "русские украинцы". Есть граждане Украины, которые говорят по-русски и на вопрос о национальности отвечают, что они – русские. Так их много воюет на Донбассе против российских оккупантов. И на Майдане многие говорили по-русски. Проблема Юрия Кота не только в том, что он – националист крайнего толка, на грани нацизма. Его проблема в том, что он – фрик. То есть человек, постоянно несущий ахинею и способный испортить любое начинание и любую компанию. И появление таких персонажей на федеральных каналах – симптом того, что у организаторов шоу ненависти проблемы с кадрами.

От выборов украинского президента в студии "60 минут" внезапно перешли к Сталину. Но от темы Украины далеко не ушли. Поскольку поводом для обсуждения отношения россиян к Сталину стали слова главы МИД Украины Павла Климкина, который сказал, что "здоровое общество не способно любить, славить и уважать тирана-параноика". И добавил, что "если такое случается, то это означает, что общество больно".

После того, как эти слова министра иностранных дел Украины были зачитаны и появились на экране в студии, из большинства экспертов попер сталинизм. Особенно густой замес этой субстанции обнаружился у "политолога" Араика Степаняна, который объяснил, что народ любит Сталина за его героические свершения, среди которых Араик Оганесович с самого начала зачем-то упомянул решающую роль Сталина в победе в Гражданской войне. Я понимал, что познания этого человека, который к стыду моей страны именно здесь получил ученую степень доктора философских наук, ограничиваются "Кратким курсом истории ВКП(б)". Но даже в этой "библии сталинизма", в перечне тех, благодаря кому большевики выиграли Гражданскую войну, Сталину отводится вторая роль, а на первом месте все-таки указан Ленин.

Профессиональный "русский украинец" Юрий Кот, желая похвалить Сталина, объявил, что именно он вдохновил русский народ на победу в войне с фашистами. На робкие попытки ведущего Попова поправить, мол, войну все-таки выиграл советский народ, а не только русский, профессиональный "русский украинец" протестующе замотал головой и продолжал настаивать, что войну выиграли именно русские…

Когда в споре кончаются аргументы, некоторые граждане пускают в ход кулаки и начинают бросаться предметами домашней утвари. Аргументы у путинской информационной обслуги давно кончились. Поэтому в ход пошли антисемиты, сталинисты, "вожди" фейковых партий и представители несуществующих народов…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru