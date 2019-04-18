Мариуш Блащак: Польша близка к созданию «Форта Трамп» 18.04.2019, 22:49

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Министр обороны Польши заявил, что в случае появления «Форта Трампа» выиграют обе стороны — Польша и США.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша очень близка к созданию так называемого Форта Трамп — постоянной базы американских войск, передает «Радио Польша».

Мариуш Блащак заявил, что в случае появления «Форта Трампа» выиграют обе стороны — Польша и США.

«Конечно, мы очень близки к достижению нашей совместной цели. Это будет наш общий успех: для Польши, потому мы усилим обороноспособность нашей страны, и для США, потому что сфера «свободного мира» укрепляется благодаря польско-американским отношениям, отношениям в рамках Североатлантического альянса», — отметил глава Минобороны Польши.

Издание Rzeczpospolita пишет, что если президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время визита последнего в Америку смогут достичь предварительной договоренности, то во время визита американского лидера в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Трамп объявит об американской военной инициативе в Польше.

Министр президентской канцелярии Анджей Дера сообщил, что у польской стороны есть неофициальная информация о том, что Трамп все-таки будет в Варшаве 1 сентября. Однако «решения пока нет», как отметил Анджей Дера.