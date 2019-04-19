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Александра Саснович: Я космическая

  • 19.04.2019, 8:53
Александра Саснович
Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка рассказала о себе.

Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала изданию tennis.by о том, что считает в себе необычным.

- Какая странность у Саши Саснович?

- Я своеобразная, у меня своеобразные мысли. Я космическая такая (смеется). Мы сегодня просматривали с Ариной фотографии, и она сказала, что она как всегда "crazy", а я как всегда "в космосе". Наверное, я согласна, так и есть — я в своих мыслях. Мы с папой тоже обсуждали: у меня есть свой мир, и в него вхожи очень не многие люди. Я не считаю, что это плохо, но это вот так вот, я такая.


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