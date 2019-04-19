«Это абсурд»: гомельчанке насчитали лишних 120 рублей за свет и требуют чеки за три года 6 19.04.2019, 9:37

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«Энергосбыт» отказывается вернуть переплату.

«Попросила «Энергосбыт» вернуть 120 с лишним рублей, которые мы переплатили за электричество. Там сказали, что для этого нужны квитанции об оплате за все время, что мы платили больше», рассказала журналистам жительница Гомеля. В «Гомельэнерго» сказали, что они действуют по закону, а возврат денег без документа, подтверждающего оплату, невозможен.

В редакцию tut.by обратилась жительница Гомеля, у которой возникла проблема с возвратом переплаты за электричество.

— «Гомельэнерго» выставлял нам счета за свои услуги с учетом того, что в нашей квартире якобы никто не прописан. Но в ней все время был прописан один человек. Когда на предприятии это выяснили, сделали перерасчет. Получилось, что я переплатила 120 с лишним рублей, — рассказывает собственница жилья. — Я просила, чтобы нам вернули эти деньги наличными либо перевели на счет другой квартиры.

На свою просьбу гомельчанка получила отказ. Ей пояснили, что для возврата денег нужны чеки об оплате электричества за весь срок, за который она хочет вернуть переплату. Также можно предоставить выписку по карт-счету по этому платежу с расшифровкой вида платежа, датой и суммой.

— Разве это законно? И что делать в таком случае? — задает вопросы женщина. — Это же абсурд, я же не обязана на протяжении трех лет хранить чеки. Для чего им чек, если собственник квартиры обращается к ним с требованием вернуть переплату? Это же по вине организации произошло: они не видели, что в квартире прописан человек, и насчитывали больше.

Журналисты обратились в «Гомельэнерго», чтобы там прокомментировали сложившуюся ситуацию. На предприятии сказали, что они действуют по закону.

— Согласно пункту 14 положения о порядке расчета и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, если абонент внес большую плату, чем фактически потребил электричества, ему могут вернуть деньги по заявлению на его банковский счет. Но для этого он должен предоставить в филиал «Энергосбыт» чеки или квитанции об оплате, — пояснили на предприятии. — Если такого документа нет, то мы не можем вернуть деньги.

В «Гомельэнерго» сказали, что если чеков нет, человеку могут пойти навстречу и зачислить сумму переплаты в счет будущих платежей за электричество или отопление. Других вариантов нет.