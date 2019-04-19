Что такое настоящая стабильность, и чем она отличается от фальшивой 4 Максим Яремко, «Солидарность»

19.04.2019, 9:45

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Беларусь сравнили с Чехией.

На днях Чешско-Моравская федерация профсоюзов (ČMKOS) потребовала от правительства увеличить в следующем году минимальную оплату труда. По мнению профсоюзных лидеров, размер ее должен составлять 15 тысяч крон.

В Чехии минимальную заработную плату получают около 4% работников —примерно 150 тысяч человек. С 2014 года она увеличилась почти на 5 тысяч крон. Последнее повышение было в январе этого года, когда минималка выросла на 1150 крон и составила 13350 крон, то есть без малого 590 долларов.

Но профсоюзы считают, что этого недостаточно. Они требуют, чтобы с 1 января 2020 года правительство снова увеличило минимальный доход.

— В Чехии отношение минимальной зарплаты к средней является одним из худших, — заявил председатель ČMKOS Йозеф Стржедула.

Звучит мрачно, но прежде, чем жалеть «бедных» чехов, давайте просеем это заявление сквозь чешские реалии.

Средняя зарплата в Чехии превышает уровень таковой в большинстве стран Центральной и Восточной Европы. И она тоже постоянно росла в течение последних пяти лет. По данным Чешского статистического управления, в последнем квартале 2018 года средняя зарплата выросла на 6,9% и составила 33840 крон — примерно 1495 долларов или 1320 евро.

Вот как, по данным сайта migrantvisa.ru, отличается уровень средней зарплаты среди различных профессий.

Врач — от 1200-1600 евро (у врача без узкой специализации) до 2400-3000 и выше (у заведующего отделением, хирурга, анестезиолога)

Стоматолог — 1700 евро

Медсестра — 500-700 евро

Няня — 700-800 евро

Учитель — 1000 евро

Гид — 700-850 евро

Горничная — 640-750 евро

Официант — 560-680 евро

Продавец — 600-700 евро

Программист — 1500-2000 евро

Сварщик — 800-1100 евро

Строитель — 900-1100 евро

Грузчик — 650-750 евро

Сантехник — 920-1000 евро

Электрик — 900 евро

Рабочий — 450-750 евро

Пожарный — 1100 евро

Полицейский — 1000 евро

Водитель — от 800 до 2000 евро (у водителей-международников)

Таксист — до 1400 евро

Машинист — 900-1200 евро

Юрист — 1500-1900 евро

Бухгалтер — 1200-1750 евро

Швея — 500-650 евро

А вот, сколько в Чехии стоят некоторые продукты питания:

Буханка хлеба 0.5 кг — 25 крон (2,33 белорусских рубля)

Бутылка воды 0,5 л — 13,85 крон (1,29 рубля)

Бутылка местного пива 0,5 л — 18,14 крон (1,69 рубля)

Бутылка вина 0.75 л — 133 кроны (12,37 рубля)

Бутылка молока 1 л — 22 кроны (2,05 рубля)

Бананы 1 кг — 28 крон (2,61 рубля)

Апельсины 1 кг — 33,20 крон (3,09 рубля)

Яблоки 1кг — 32,83 кроны (3,05 рубля)

Картофель 1 кг — 19 крон (1,77 рубля)

Мясо (свинина) 1 кг — 183 кроны (17,03 рубля)

Курица 1кг — 116 крон (10,79 рубля)

Сыр 1 кг — 228 крон (21,21 рубля)

Куриные яйца 10 штук — 40,91 крон (3,81 рубля)

Как видим, некоторые цены (к примеру, на воду, пиво, яблоки, бананы, картошку) даже в абсолютном выражении вполне сопоставимы с белорусскими. А те, что выглядят более высокими, все равно ниже наших, если соотносить их с уровнем зарплат.

В Беларуси ведь минималка не 590 долларов, как у чехов, а 330 рублей — чуть более 150 баксов. Да у нас и средней зарплаты-то кот наплакал — она даже до чешской минималки не дотягивает, не то, что до среднечешской планки — хотя власть и сулит из года в год пресловутые «попицот»: по данным Белстата, 70,5% белорусов сегодня рассчитывают на получку менее 500 долларов.

При этом в Чехии никто не сотрясает воздух громогласными указивками, не строчит бесконечные декреты и не грозит оторвать всем голову. Люди спокойно живут, спокойно работают и спокойно получают за свой труд достойное вознаграждение. Это и есть настоящая стабильность по-европейски.

Максим Яремко, «Солидарность»