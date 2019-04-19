Зеленский и Порошенко стали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе 13 19.04.2019, 20:40

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Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Кандидаты в президенты Украины стали на колени на НСК «Олимпийский».

19 апреля во время дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский и баллотирующийся на второй срок действующий президент Украины Петр Порошенко встали на колени в знак уважения к родственникам погибших военных на Донбассе, передает "Гордон".

Порошенко задал Зеленскому вопрос: "Каким образом вы, когда называли Украину проституткой, а украинцев хохлами, когда вы издевались над нашим государством. А когда один раз обидели [главу Чечни Рамзана] Кадыров – тут же перед ним извинились. У меня вопрос: когда извинитесь перед Украиной за проститутку?".

Зеленский ответил: "Во-первых, про Кадырова: никогда в жизни с ним не общался. Точка. Что касается колен, слова вырваны из фразы. Когда началась война, перед ее началом, когда на Майдане уже были погибшие, я обращался к каждому из президентов, я обращался к Януковичу и говорил: пожалуйста, уйдите с поста президента, успокойтесь. После – это все была одна речь! – я обратился к Путину и сказал: я готов встать на колени, только не ставьте на колени Украину.

По поводу колен, чтобы было всем понятно, что я имел в виду. Мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего мальчика с фронта. Я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. (Смотрит на Порошенко – прим.) И вас приглашаю!".

После этих слов оба кандидаты встали на колени.

Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.