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Волкер: Украина восстановит контроль над своими границами, включая Крым

  • 19.04.2019, 23:09
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Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США сделал заявление накануне второго тура выборов президента Украины.

США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и ныне аннексированный Россией полуостров Крым.

Об этом заявил в пятницу, 19 апреля, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter накануне второго тура выборов президента Украины.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым", – написал Волкер.


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