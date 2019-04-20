Как белорусские хоккеисты-юниоры удивляют мир 20.04.2019, 10:27

Фото: tut.by

Катание, форчекинг и боевой дух.

Здесь не будет глубокой аналитики, серьезных цифр, тактических разборов. Оставим это на конец турнира. Будут просто эмоции, коих автор не получал от хоккея с участием сборной Беларуси уже давно. Этот юниорский чемпионат мира в Швеции начался в очень правильное время. Время, когда простой белорусский болельщик может отыскать радость разве что в каких-то старых видео на ютубе. Время, когда мы с тревогой наблюдаем за происходящим во взрослой сборной, а о последних двух сезонах минского "Динамо" и вспоминать не хочется. Наконец, время, когда мы уже почти забыли, каково это — смотреть НХЛ с личным, белорусским интересом, пишет pressball.by.

И вот, посреди этого гнетущего своей плотностью и беспросветностью тумана появился лучик, который будто бы осветил темное царство белорусского хоккея. И тем светлее это пламя, ведь ничего подобного от дружины Евгения Есаулова мы не ожидали. Команде пророчили суровую борьбу за выживание, а она за два матча практически гарантировала себе минимум третье место в группе — то есть встречу в четвертьфинале с не сильнейшим коллективом из параллельного пула. И гарантировала, "сняв скальпы" не с кого-нибудь, а с одного из главных фаворитов турнира финнов и традиционно крепких чехов.

Но и это не самое главное и радостное. Важно другое — как белорусы добыли две победы, став одной из всего трех идеально стартовавших команд (две другие сборные — это, между прочим, США и Канада). А добыли они эти победы при совершенно невероятно эффектной игре. Игре, от которой получаешь удовольствие, в том числе эстетическое, а не наблюдаешь, как это обычно бывало, за игрой чехов/финнов с белорусским "троллейбусом" у ворот. И удивляешься — ведь вроде бы никогда на твоей памяти родные белорусские хоккеисты в играх с топовыми сборными, не важно в какой возрастной группе, не выглядели именно так.

Удивительных моментов несколько. Во-первых, белорусы не уступали своим соперникам в катании — ключевом элементе игры в хоккей. Увы, но за последнее десятилетие мы привыкли к пропасти в уровне катания между белорусскими игроками и талантами из Финляндии, Чехии и прочих хоккейных стран. Особенно эта пропасть была заметна на маленьких площадках на молодежных чемпионата мира в элите, когда после потери шайбы в чужой зоне наши зачастую просто не успевали возвращаться, а маститые оппоненты на одном-двух шагах "оставляли" белорусам целый борт. В Умео, о чудо, мы этого не наблюдаем. Более того, тот же Оксентюк — один из главных героев первых двух матчей — во многих моментах смотрелся на фоне тех же финнов даже выгоднее! Чрезвычайно хорош в этом компоненте и Колячонок, который в одном из эпизодов встречи с чехами буквально в два шага настиг соперника у белорусских ворот после нашей обрезки на чужой синей. И это только один эпизод из многих. Но не Оксентюком и Колячонком едиными — буквально все белорусские ребята катаются не хуже сверстников из Чехии и Финляндии. Неужели, наконец-то научились учить?

Фото: pressball.by

Второй момент — это, если позволите употребить это ставшее немножко ругательным при Дэйве Льюисе и Горди Дуайере слово "система". Евгений Есаулов перед чемпионатом отметил, что его команда исповедует в каком-то смысле североамериканский стиль. И сборная его слова оправдывает. Белорусы своими высокими скоростями (помните про хорошее катание), плотным прессингом на всех участках площадки, форчекингом умудрились смутить как чехов — результатом стала быстрая первая шайба, — так и финнов — и здесь прессинг конвертировался в гол после удачных действий в чужой зоне, к примеру, Оксентюка. К тому же, наши упорно отказывались отдавать соперникам среднюю зону — вот еще один рецепт успеха. Единственный пока смазанный отрезок получился во второй половине третьего периода игры с Суоми, когда силы белорусов стали таять на глазах. Но ему можно найти объяснение — наши полторы минуты выстояли втроем, потратив слишком много физической и психологической энергии и позволив соперникам перехватить инициативу. Впрочем, в итоге все обошлось, а в важных моментах помог вратарь.

Вот и третий момент — изумительная вратарская работа. О последнем рубеже перед турниром думалось с тревогой. И добавил этой тревоги спарринг с канадцами (5:6), где пару-тройку шайб на совесть голкипера сборной Беларуси можно было записать запросто. Но на чемпионате мира произошло какое-то чудесное преображение. 47 сэйвов Алексея Колосова в матче с чехами — это космос. Но что тогда 58 спасений Ростислава Зиновенко в игре с финнами?! Как тут не бежать вперед, если за спиной у тебя такие стены.

Фото: pressball.by

И, наверное, момент четвертый. Который, конечно, должен быть самим собой разумеющимся. Это желание и огонь в глазах. И, если хотите, здоровый патриотизм. Посмотрите это видео — все поймете.

Проблемы, конечно, есть. Например, обилие удалений, не всегда нужных. Но говорить о проблемах сейчас, после такого эмоционального взрыва, не очень хочется. В воскресенье игра с канадцами — и еще один шанс удивить мир.