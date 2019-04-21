Виктория Азаренко победила Саманту Стосур 2 21.04.2019, 9:23

Виктория Азаренко

Финалиста Кубка Федерации Беларусь и Австралия выявят в парном поединке.

Виктория Азаренко одержала убедительную победу над австралийкой Самантой Стосур в четвертом поединке полуфинального матча Кубка Федерации, который проходит в Брисбене. Счет по партиям — 6:1, 6:1. Встреча продолжалась менее часа.

Как и в первый игровой день, команда Австралии под вторым номером выставила на одиночную встречу свою третью по рейтингу теннисистку — 35-летнюю Саманту Стосур (77 WTA). И если в случае с Ариной Соболенко Саманта выиграла одну партию, то навязать борьбу Виктории Азаренко (61 WTA) не удалось, пишет sport.tut.by.

В первом сете Саманта не взяла ни одного гейма на подаче и оформила один брейк. На втором сетболе Вика пробила на вылет в розыгрыше — 6:1 в ее пользу. Счет по очкам — 30:18. Отметим, что Азаренко здорово выглядела на подаче, попадая в корт первым мячом в 80 процентах случаев.

Во второй партии Стосур сумела взять очко на подаче, но так и не развила свой локальный успех. На первом матчболе в розыгрыше Вика вынудила соперницу пробить в аут.

Итог поединка, который длился 59 минут, — 6:1, 6:1 в пользу Азаренко. Для Вики это первая победа в Мировой группе Кубка Федерации.

Статистика матча Азаренко — Стосур

Попадание первой подачи: 78% — 62%

Выигрыш первой подачи: 81% — 48%

Выигрыш второй подачи: 22% — 26%

Эйсы: 4 — 1

Двойные ошибки: 3 — 8

Виннеры: 10 — 13

Реализация брейк-пойнтов: 55% (6 из 11) — 100% (1 из 1)

Все выигранные очки: 57 — 33

Напомним, что в первый день матчевой встречи Соболенко одолела Стосур, а Азаренко оказалась слабее Барти. Второй день стартовал с поражения Соболенко в поединке с Барти.

Путевку в финал Кубка Федерации Австралия и Беларусь разыграют в парной встрече. На жеребьевке команды выставили дуэты в следующих составах: Эшли Барти/Саманта Стосур и Вера Лапко/Лидия Морозова. Возможна замена игроков. Так, после победы над Стосур в одиночке Вика подтвердила участие в паре

Добавим, что в парном рейтинге Эшли 9-я в мире, Саманта — 17-я. На уровне сборных в паре Эшли проиграла 1 раз в 7 матчах, Саманта победила во всех 7 случаях. На двоих у них 35 титулов в паре на коммерческих стартах. У пяти белорусок в заявке в сумме 11 побед в парном разряде, рейтинг хуже: Арина Соболенко — 23-я, Лидия Морозова — 41-я, Виктория Азаренко — 99-я, Вера Лако — 105-я, Александра Саснович — 143-я.