В Гомеле бастуют таксисты 22.04.2019, 10:20

Они задерживают движение на центральных улицах города.

Утро понедельника началось с забастовки таксистов. По словам автомобилистов, «такси 155 и 181 очень медленно едут по проспекту Ленина, задерживая движение транспорта».

Как сообщил gomel.today один из водителей, сегодня утром таксисты собирались около облисполкома, чтобы в очередной раз обсудить ситуацию: как бороться с конкурентами «Максим» и 7220, которые, по их словам, работают нелегально. Было решено перейти к активным действиям — задерживать движение транспорта на главных улицах города.

Как долго продлиться такая акция, ответить водители пока не могут.

Напомним, первые забастовки таксистов, недовольных появлением на гомельском рынке службы «Максим», начались еще в феврале. Сперва организовали встречу в «Евроопта» на Хатаевича, где решили прийти к единому выгодному для всех тарифу, на следующий день встречу повторили — уже у облисполкома. «Мы хотим привлечь внимание властей, мы не просто так стоим, мы теряем работу», — говорили тогда таксисты.

Однако, судя по сегодняшним забастовкам, февральский разговор так ни к чему и не привел.