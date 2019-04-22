«Грустно, что сын вынужден ездить на заработки, здесь с работой трудно» 22.04.2019, 12:44

Как выглядит жизнь в регионах.

Пенсионерка из Бобруйска Валентина Тышко рассказал bobruisk.ru, как ей живется в последнее время, что волнует, радует и огорчает:

– На жизнь никогда не обижаюсь, потому что она одна, и стараюсь ценить каждый день. У меня сын Сергей и дочь Светлана уже взрослые, внуки живут в Израиле, Минске, Бобруйске. Грустно, что сын вынужден ездить на заработки в Россию, здесь с работой трудно. Дочь работала медсестрой, сейчас на пенсии, но продолжает работать в медицине. Внук тоже поехал на заработки, хоть у него высшее экономическое образование.

А в моей жизни событий немного. Мне 77 лет, я уже больше 20 лет на пенсии. Раньше присматривала за сестрой троюродной, которая болела, несколько лет назад она умерла. Больше дома нахожусь. Любим с моей приятельницей Марией Васильевной Гончаровой прогуляться по парку. Мы с ней дружим уже 65 лет!