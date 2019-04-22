Reuters: На Шри-Ланке произошел новый взрыв 22.04.2019, 15:32

Фото: PAP

Взрыв произошел во время попытки силовиков обезвредить бомбу.

На фоне серии терактов на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 300 человек, в понедельник, 22 апреля, прогремел еще один взрыв, передает со ссылкой на очевидцев агентство Reuters, пишет "Новое время".

Как сообщается, инцидент произошел во время попытки силовиков обезвредить бомбу, которая была установлена в микроавтобусе.

При этом отмечается, что автомобиль был припаркован возле церкви, где накануне в результате теракта погибли несколько десятков человек.

В то же время информации о пострадавших во время нового взрыва на данное время нет.