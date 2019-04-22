Опасны ли долги России для белорусской экономики? 1 22.04.2019, 17:12

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Cостояние экономики нашей восточной соседки не может нас не волновать.

Учитывая тесные экономические связи между Беларусью и Россией, а также нашу зависимость от российского финансирования и поставок энергоносителей, состояние экономики нашей восточной соседки не может нас не волновать. Проблемы долговой нагрузки на российское население и компании проанализировали специалисты Центра макроэкономических исследований при Сбербанке России (далее – ЦМИ), пишет "Экономическая газета".

Аналитики ЦМИ отмечают, что долг частного сектора продолжает расти. Внутренний долг нефинансовых компаний и населения по итогам февраля вырос на 13% год к году, превысив 57 трлн RUB. Прирост задолженности произошел в равной мере как за счет населения, так и за счет компаний. При этом особенно быстро растет долг населения – 24% год к году.

Дополнительную поддержку росту внутреннего долга оказала валютная переоценка. Курс доллара за прошедший год вырос почти на 10 RUB до 66 RUB. По данным на III квартал 2018 г., совокупный частный долг, внутренний и внешний, вырос на 8% год к году, до 73 трлн RUB.

В то же время аналитики ЦМИ считают, что текущий рост долга не несет серьезных рисков финансовой стабильности. Они видят семь главных подтверждений данному тезису.

1. Темпы роста долга сложно назвать очень высокими. Наоборот, в реальном выражении, в процентах от ВВП, долг снижается с начала 2016 г. При этом международные методики также не фиксируют признаков кредитного «перегрева».

2. Долг не является большим и по международным меркам. По международной методологии, частный долг нефинансового сектора составляет 64% ВВП, тогда как среднее значение по обследуемым сопоставимым странам – 143% ВВП. Среди 43 обследуемых стран Россия – лишь восьмая с конца. В ЮАР долг составляет 72%, Турции – 96%, Малайзии – 135%, Китае – 204%.

3. Обслуживание долга не является для России чрезмерно сложным. По международной методологии, заемщики тратят на уплату процентов и основного долга 8% ВВП. Это не очень много по международным меркам – средний показатель по 32 крупным странам составляет 15% ВВП. Россия – седьмая с конца этого списка. Долговая нагрузка находится на умеренном уровне и по историческим меркам. По данным Центробанка, нагрузка как компаний, так и населения сейчас ниже, чем была до кризиса. Регулятор ожидает, что нагрузка не превысит докризисного уровня в ближайшие годы.

4. Структура долга в целом сбалансирована. Как правило, наиболее опасны валютные, внешние и краткосрочные долги. Особенно – в сочетании. На взгляд аналитиков ЦМИ, в российской экономике сейчас нет значительных дисбалансов. Внешний долг частного сектора составляет 19% ВВП, что ниже среднего показателя по 44 другим странам в 27% ВВП (по данным Всемирного банка). При этом почти половина обязательств приходится на внутригрупповые операции с высокой вероятностью пролонгации.

Внешний валютный долг России относительно мал: 22% ВВП против среднего показателя в 46% ВВП (26 стран). Причем весь внешний валютный долг меньше имеющихся международных резервов. Особенно опасная – краткосрочная часть – едва превышает 35 млрд USD, или 2% ВВП, что в четыре раза меньше среднего показателя по другим странам. Кроме того, опасных долгов не только мало, но они еще и продолжают сокращаться.

5. Отсутствуют признаки ухудшения качества кредитов. Уровень просроченной задолженности последние два года снижался. В начале года он резко вырос, но это в большей степени объясняется изменением особенностей учета. Уровень резервирования также снижается, что может подтверждать улучшение качества портфеля. Банк России проводит анализ качества кредитов, который показывает, что качество потребительских кредитов даже улучшается.

6. Небанковский сектор в России развит слабо и не создает существенных рисков для экономики. Активы этого сектора составляют всего 4% ВВП и последние годы растут очень медленно. В российской ситуации более важным источником риска может стать увеличение доли долговых бумаг в обязательствах компаний, которая быстро растет (с 2012 года она удвоилась). Но пока доля и объем такого долга остаются небольшими – 11%, или 6,5 трлн RUB, что сложно назвать угрожающим значением.

7. Рост долгов не сопровождается формированием кредитных «пузырей». Чрезмерный рост кредитов зачастую приводит к неоправданному росту цен на активы, что угрожает финансовой устойчивости. Но аналитики ЦМИ не видят таких признаков в российской экономике.

Фондовый рынок показывает умеренные котировки. Долларовый индекс РТС все еще остается ниже докризисного уровня. Рублевый индекс растет, но темпы едва превышают номинальный рост экономики. Рынок недвижимости также не показывает перегрева. Цены почти не растут, а в реальном выражении они падают уже пять лет.

Вывод из приведенного анализа простой: долговая нагрузка на население и компании России находится на уровне, который у специалистов опасений не вызывает. По крайней мере, в настоящее время. Хотя этот факт не отменяет рисков для экономики Беларуси, но они связаны совсем с другими факторами, в частности, с налоговым маневром в российской нефтянке.