Синхронное плавание: Беларусь привезла четыре медали с этапа мировой серии в Казани 22.04.2019, 18:53

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Это первый триумф команды на международной арене под руководством нового тренера Елены Светличной.

Сборная Беларуси под руководством нового главного тренера Елены Светличной на этапе мировой серии по синхронному плаванию в Казани завоевала четыре медали, передает pressball.by.

Третье место в одиночной произвольной программе заняла Василина Хондошко. Это первая медаль Василины на соревнованиях такого уровня. В групповых выступлениях (Кирилюк, Ковцун, Кудина, Кулешова, Новоселова, Привезенцева, Высоцкая, Волосач, Буцель) завоевали серебро в технической и бронзу в произвольной программах.

Комбинированная группа (Кулагина, Ходошко, Кирилюк, Ковцун, Кудина, Кулешова, Новоселова, Привезенцева, Высоцкая, Волосач, Буцель) в последний день соревнований завоевала серебряные медали.

Дуэт Хондошко — Кулагина в дебютном выступлении на международной арене занял 4-е место, как в технической, так и в произвольной программах. При этом самый низкий балл в обоих выступлениях поставила белорусская судья.

В конце 2018 года Елена Светличная заменила на посту главного тренера сборной Наталью Сахарук. Это первый триумф команды под руководством Светличной на международной арене.