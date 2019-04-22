Синхронное плавание: Беларусь привезла четыре медали с этапа мировой серии в Казани
- 22.04.2019, 18:53
Это первый триумф команды на международной арене под руководством нового тренера Елены Светличной.
Сборная Беларуси под руководством нового главного тренера Елены Светличной на этапе мировой серии по синхронному плаванию в Казани завоевала четыре медали, передает pressball.by.
Третье место в одиночной произвольной программе заняла Василина Хондошко. Это первая медаль Василины на соревнованиях такого уровня. В групповых выступлениях (Кирилюк, Ковцун, Кудина, Кулешова, Новоселова, Привезенцева, Высоцкая, Волосач, Буцель) завоевали серебро в технической и бронзу в произвольной программах.
Комбинированная группа (Кулагина, Ходошко, Кирилюк, Ковцун, Кудина, Кулешова, Новоселова, Привезенцева, Высоцкая, Волосач, Буцель) в последний день соревнований завоевала серебряные медали.
Дуэт Хондошко — Кулагина в дебютном выступлении на международной арене занял 4-е место, как в технической, так и в произвольной программах. При этом самый низкий балл в обоих выступлениях поставила белорусская судья.
В конце 2018 года Елена Светличная заменила на посту главного тренера сборной Наталью Сахарук. Это первый триумф команды под руководством Светличной на международной арене.