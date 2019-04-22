Украина стала другой Светлана Залищук

22.04.2019, 21:05

1,137

О вызовах и вопросах к Зеленскому.

Из позитивов.

Фрэнсис Фукуяма во время своей лекции в Стэнфорде рассказывает, что страна получает статус электоральной демократии, когда дважды подряд ей удается провести демократические выборы. Президентская кампания была откровенно грязной, но сам день выборов был почти образцовым. И это в каком-то смысле историческое достижение для украинского государства. На карте мира мы подтвердили свой статус как электоральная демократия.

Выборы были непредсказуемы, и выбор таки был. Это то, что нас качественно отличает от многих соседей. Мы уже воспринимаем это как данность, но еще почти вчера такая политическая реальность не была очевидной. Украина стала другой. Ее коллективное «гражданское сознательное» – это новая система координат для работы любой власти в стране. Именно оно и определяет траекторию движения Украины.

Украинцы освоили не только искусство революций, но и избирательное упражнение на «политическую ответственность». В данном случае именно для Петра Порошенко. Безусловно, она обнажила очень серьезные вызовы перед будущим, но и установила жирные красные линии для политиков. Если обозначить одним словом выбор людей, то, наверное, – это не будущее, а чувство справедливости. Это ощущение и является главным клеем общества, и является главным топливом для развития страны. И в этом контексте неопытность нового президента – меньшая проблема, чем потенциальная роль «того, что кофе пьет» в новой власти.

Порошенко достойно и по-европейски уходит с должности. Именно это вызывает уважение. Добавляет репутации через наших международных партнеров.

Из вызовов.

Объединение страны. Противоборство и хейтерство зашкаливает в адекватных кругах. Нам внешнего врага не надо, когда внутренне мы такие поделены. Мы ведем повальный перекрестный огонь из окопов собственной правоты. Что может нас объединить? Совместная работа над недопущением перераспределения ресурсов олигархами, продолжение борьбы за антикоррупционные реформы и европейскую/евроатлантическую интеграции. В различных форматах. И это отдельно разговор о будущем.

Все эти поздравления яныков, кадыровых, медведевых... Очевидно, Кремль захочет воспользоваться переходным периодом и растерянностью институтов. Единственный выход – построение мощной оборонно-международной команды и четкая коммуникация с обществом, с международными партнерами, с военными, как мы обороняем государство и боремся со старыми и потенциально новыми вызовами. Это в том числе означает, что новый президент может сразу потерять часть поддержки общества. Но страшнее, что может потерять государство, если этого не произойдет. Времени на определенность – очень мало.

Антикоррупционная реформа. Решения судов в отношении бывшего владельца ПриватБанка – для меня лично прозвучали как анонс приглашение к потенциальному майдану. Антикоррупционная реформа стала приговором для Петра Порошенко. Как его понял Владимир Зеленский пока непонятно. Мое личное общение показывает, что большинство людей, которые поставили Зе, озвучивают вопросы, которые пока не имеют полноценных ответов: суды, прокуратура, СБУ, энергетика, оборонка, Коломойский. И это лишь часть вопросов к новому президенту.

Мне лично хочется пожелать ему удачи. Потому что его успех – это успех Украины. Не хочется потерять еще 5 лет.

Светлана Залищук, Facebook