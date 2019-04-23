Назарбаев предложил выдвинуть Токаева в президенты Казахстана 23.04.2019, 8:57

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Касым-Жомарт Токаев

Экс-правитель поддержал своего преемника на съезде правящей партии страны.

Экс-президент Казахстана и лидер правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев на съезде предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в президенты страны на внеочередных выборах. Об этом сообщает Tengrinews.

«Новому руководству будет оказано высокое доверие народа. Как председатель партии, я выношу на рассмотрение кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В качестве председателя Сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Все эти годы он был верным моим соратником», — заявил Назарабаев однопартийцам.

Касым-Жомарт Токаев возглавляет Казастан после ухода Назарбаева в отставку в конце марта. 9 апреля Токаев объявил о планах провести внеочередные президентские выборы через два месяца — 9 июня 2019 года.

Назарбаев назвал Токаева «достойным на сегодняшний день кандидатом на эту высшую должность в стране», приводит слова политика Nur.kz. Экс-президент напомнил и о заслугах Токаева в дипломатической сфере. «Он один из тех, кто начал вместе со мной строить внешнюю политику страны, многие годы возглавляя МИД Республики Казахстан», — сказал он.

У правящей партии 84 из 107 мест в Мажлисе страны. В 2016 году на парламентских выборах «Нур Отан» получила 82,15% голосов.