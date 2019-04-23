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«Под бело-красно-белым флагом с мечтой о Свободе»

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  • 23.04.2019, 15:26
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Появилось видео о белорусских добровольцах в Украине.

На YouTube-канале Ukraine History Archive появилось видео "Білоруські добровольці" (Белорусские добровольцы) посвященное белорусам, которые поехали воевать на Донбасс за свободу Украины, сообщает "Радыё Рацыя".

"С началом российской агрессии против Украины на помощь украинскому народу направились белорусские добровольцы. Добровольцы пожертвовали планами на свою жизнь и возможностью вернуться домой в Беларусь, где власть пообещала борцам за свободу Украины преследование. Белорусы отправились на войну в составе различных волонтерских батальонов, под национальным бело-красно-белым флагом Беларуси с мечтой увидеть Украину и Беларусь свободными!", - говорится в предисловии к видео.


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