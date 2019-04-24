ЮЧМ-2019: Сборная Беларуси вышла в четвертьфинал со второго места в группе 1 24.04.2019, 9:11

Стало известно, с кем сыграют белорусские хоккеисты-юниоры 25 апреля.

Стал известен соперник юниорской (U-18) сборной Беларуси на чемпионате мира в элите, что проходит в Швеции. В четверг, 25 апреля, ученики Евгения Есаулова сыграют в Умео с российскими сверстниками. Начало в 16.30 по белорусскому времени, сообщает pressball.by.

В группе "А" белорусы финишировали вторыми вслед за канадцами и впереди чехов, финнов и швейцарцев.

В группе "В" россияне стали третьими за американцами и шведами и впереди латвийцев и словаков.

Накануне турнире в товарищеском матче, который состоялся 13 апреля, россияне обыграли белорусов — 5:2.