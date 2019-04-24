СМИ: В Ливии похитили заместителя министра обороны 1 24.04.2019, 9:17

Похищение произошло в столице страны.

В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные люди похитили заместителя министра обороны Правительства национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на арабские СМИ.

"В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные лица похитили заместителя министра обороны признанного ООН правительства национального согласия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похищение произошло еще в понедельник вечером, 22 апреля. Однако в правительстве до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.