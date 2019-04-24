закрыть
24 апреля 2019, среда, 10:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

СМИ: В Ливии похитили заместителя министра обороны

1
  • 24.04.2019, 9:17

Похищение произошло в столице страны.

В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные люди похитили заместителя министра обороны Правительства национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на арабские СМИ.

"В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные лица похитили заместителя министра обороны признанного ООН правительства национального согласия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похищение произошло еще в понедельник вечером, 22 апреля. Однако в правительстве до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛНА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко