В Минске власти демонтировали десятки спутниковых антенн 3 24.04.2019, 16:29

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Фото: «Еврорадио»

Демонтаж спутниковых антенн связан с подготовкой к Европейским играм?

В Минском горисполкоме признали, что в последнее время происходит демонтаж спутниковых антенн на фасадах домов в центре города. Однако масштаб этих работ незначителен.

Как сообщили «Радыё Свабода» в пресс-службе Минского горисполкома, в городе планово происходит мониторинг антенн, установленных без разрешения, и тех, который стали непригодными.

«К ним применяются соответствующие действия: получение согласования на установку, ремонт или демонтаж, но и европейскими играми это никак не связано», - сказала руководитель пресс-службы Мингорисполкома Елена Мохар.

Как правильно поставить антенну

Чтобы законно поставить «тарелку», согласно постановлению cовета министров № 384 от 2013 г., нужно получить разрешение местного органа архитектуры и градостроительства. Основанием для отказа здесь могут быть недостоверные сведения в поданных документах, угроза обрушения конструкции, нахождение дома в списке историко-культурных ценностей.

Граждане и юридические лица, которые поставили спутниковые антенны самовольно, могут согласовать их устанавление «задним числом», но не исключено, что они получат отказ.

Как власти контролируют антенны

По сообщению пресс-службы Мингорисполкома, в Минске в 2019 году по результатам мониторинга власти города демонтировали 70 спутниковых антенн, которые были установлены самовольно. В основном это касалось антенн на жилых домах в центре города.

«За 2019 год по жилом фонде Минска были изданы одна тысячу шестьсот девяносто три предписания о приведении индивидуальных антенн в должный порядок. 285 антенн демонтировали сами граждане, в том числе с помощью коммунальных служб.

По жилым домам, внесенным в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, издано и составлено 79 предписаний и протоколов об административных нарушениях о своевольно установленных антеннах. Поданы 2 иска в суд, проведенный демонтаж 70 антенн», - сообщила пресс-служба горисполкома.

Какое наказание предусмотрено

За самовольное установление спутниковой антенны для физического лица предусмотрен штраф до 30 базовых величин (765 рублей), для юридического - от 30 до 50 базовых величин (до 1275 рублей).