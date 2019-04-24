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Назван лучший автомобиль 2019 года в мире

  • 24.04.2019, 20:48
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Объявлены победители ежегодного конкурса «Всемирный автомобиль года».

В рамках проходящего в Нью-Йорке Международного автосалона объявлены победители ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года" (World Car of the Year), передает newsru.co.il.

Жюри в составе 75 специализирующихся на автомобильной тематике журналистов из 25 стран мира определило лауреатов в шести номинациях: "Всемирный автомобиль года", "Зеленый автомобиль года", "Спортивный автомобиль года", "Премиальный автомобиль года", "Городской автомобиль года", "Лучший дизайн года".

В этом году в главной номинации – "Всемирный автомобиль года" – победу одержал электрический кроссовер Jaguar I-Pace, опередивший в финале Audi e-tron и Volvo S60/V60. Он же стал лучшим в категориях "Зеленый автомобиль года" и "Лучший дизайн года".

Победителем конкурса среди роскошных автомобилей стал Audi A7. "Спортивным автомобилем года" назван McLaren 720S. В категории городских автомобилей победил Suzuki Jimny.

В минувшем году "Автомобилем года" стал Jaguar F-Pace, годом ранее – Mazda MX-5.


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