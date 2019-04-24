Президент Эстонии утвердила состав нового правительства 24.04.2019, 21:17

Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд утвердила состав правительства, предложенный Центристской партией, партией «Родина» и Консервативной народной партией.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила в среду состав правительства, предложенный Центристской партией, партией "Родина" и Консервативной народной партией (EKRE).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

На торжественной церемонии заявления сделали как глава государства, так и три руководителя коалиционных партий: Юри Ратас с Центристской партии, Март Хельме с Эстонской консервативной Народной Партии и Хелир-Вальдор Сеэдер с "Отечества".

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что новое правительство будет работать во имя благополучия Эстонии.

Президент Керсти Кальюранд призвала ввести стодневный период на то, чтобы правительство смогло спокойно начать работать.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сначала предложила сформировать правительство лидеру Партии реформ Каи Каллас как победителю выборов, однако ее, как возможного премьер-министра, поддержали только 45 депутатов. Позже Кальюлайд назначила кандидатом в премьер-министры Юри Ратаса как главу партии, которая заняла второе место на выборах.