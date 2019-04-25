СМИ: Структуры Пригожина пытались помочь свергнутому диктатору Судана 1 25.04.2019, 12:19

Евгений Пригожин

Однако российская помощь не смогла уберечь аль-Башира от свержения.

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", в последние месяцы оказывали активное содействие режиму суданского диктатора Омара аль-Башира в противодействии массовым протестам. Такие выводы содержатся в расследовании, опубликованном "МБХ медиа". Ключевые положения расследования публикует также CNN, сообщает "Радио Свобода".

Предполагаемая помощь структур Пригожина не смогла уберечь аль-Башира от свержения. Диктатор, правивший Суданом 30 лет, был отправлен в отставку военными. Сейчас его держат под стражей.

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении центра "Досье", связанная с Пригожиным компания "М Инвест", занимающаяся в Судане добычей золота, в середине 2018 года подготовила для властей страны документ под названием "Концепция кампании по стабилизации социально-политической обстановки в Республике Судан".

В качестве миссии в документе прописано укрепление влияния РФ в Судане, в качестве цели – победа Омара аль-Башира на выборах 2020 года, в качестве задач – укрепление авторитета власти и ликвидация угрозы "цветного" мятежа, говорится в документе, выдержки из которого публикует "МБХ медиа" (по этой ссылке можно прочитать весь документ)

Среди предлагавшихся мер борьбы с угрозой волнений были, в частности:

"медиатизация" (повышение качества провластных СМИ и ограничение влияния оппозиционной прессы),

"вертикаль" – создание "вертикали власти" с прямыми отсылками к опыту России,

создание движение "за Башира" – "надпартийного движения президентского большинства, в которое должны войти национальные, научные, культурные, политические элиты Судана, представители многих общественных организаций",

создание "ручных" оппозиционных партий, которые могли бы критиковать правительство, но не президента,

"образ врага" – возложение ответственности за проблемы Судана на США, Израиль и страны ЕС.

Предлагалось также воздействовать на общественное мнение путём создания анонимных телеграм-каналов, "легализовать действия силовых органов по пресечению противоправной деятельности оппозиции" и запустить обсуждение проекта "Преемник" – с упором на то, что Башир добровольно передаст власть преемнику в 2025 году.

Уже после начала массовых протестов в Судане в декабре 2018 года некто Михаил Потепкин – в прошлом участник прокремлёвского движения "Наши", а ныне один из руководителей "М-Инвест" в Судане – как утверждается, предлагал методы борьбы с участниками акций протеста. В другом предложении, исходившем из структур Пригожина, говорилось о необходимости "дискредитации протестующих" путём распространения информации о поджоге ими "мечети, больницы, детского сада, краже зерна из государственного хранилища". Предлагались и меры физического воздействия, и, наконец, такая мера, как "публичные казни мародеров и другие зрелищные мероприятия, отвлекающие протестно настроенную аудиторию".

По данным CNN, в окружении Омара аль-Башира действительно получили эти документы и пытались претворить в жизнь по крайней мере часть рекомендаций. Один из чиновников бывшего режима заявил, что российские советники пытались разработать план подавления протестов с "минимальной, но приемлемой гибелью людей".

В документах нет подтверждений появлявшихся ранее сообщений о том, что россияне – из "ЧВК Вагнера" или каких-то других организаций – прямо участвовали в подавлении протестов.

После отстранения аль-Башира от власти комментарии Москвы были крайне сдержанными. Как отмечает CNN, у России остаётся влияние на суданские элиты, включая ныне управляющих страной военных.

Ни CNN, ни "МБХ медиа" не получили комментариев представителей упомянутых ими структур, связанных с Пригожиным.