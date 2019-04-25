Станислав Богданкевич: Доллар и евро пойдут вверх 1 25.04.2019, 16:25

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Станислав Богданкевич

Бывший председатель Нацбанка прокомментировал ситуацию на валютном рынке страны.

25 апреля на торгах доллар продолжил укрепляться второй день подряд и достиг отметки 2,1105 рубля.

А вот за последние тринадцать торгов курс доллара обвалился на 0,0544 рубля. Курс евро прибавил 0,0020 рубля до 2,3515 рубля за евро.

Европейская валюта сейчас находится практически на минимуме за восемь месяцев. Ситуацию на валютном рынке для сайта "Радыё Рацыя" прокомментировал экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич.

- В последнее время резко подскочила цена на нефть на мировом рынке, и, соответственно, укрепился российский рубль. Поскольку наша национальная валюта привязана к российскому рублю, то это означало автоматическое укрепление и белорусского рубля.

- Почему цены на нефть начали расти?

- США запретили под угрозой санкций покупать иранскую нефть, но для нескольких стран сделали исключение. А теперь и для них иранская нефть уже оказалось под запретом, на что нефтяной рынок сразу и отреагировал. И это положительным образом сказалось на белорусском рубле.

- Можно ли спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация?

- Полагаю, что ослабление доллара и евро было временным и сегодняшняя торги это подтверждают. В более долгосрочной перспективе, думаю, белорусский рубль будет медленно девальвировать. Поэтому сейчас, когда из-за внешних факторов доллар и евро падали, лучше всего было покупать валюту.