Милиция расплатится за уничтоженный национальный флаг 2 25.04.2019, 16:49

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Витебский активист назвал победу в суде «первым шагом в нашей борьбе за бело-красно-белый флаг».

Суд Первомайского района г. Витебска 24 апреля вынес решение по иску активиста Николая Качурца, который добивался, чтобы ему вернули незаконно конфискованный на БНР-100 бело-красно-белый флаг, пишет "Витебская Весна". Но, как стало известно позже, флаг был уничтожен.

Суд лишь частично удовлетворил исковые требования Николая Качурца, который просил взыскать с Октябрьского РОВД 42 рубля за уничтоженный в 2018 году бело-красно-белый флаг. Судья Елена Савицкая оценила ущерб на 8 рублей 30 копеек. Согласно решению суда, милиция должна также выплатить активисту часть судебных издержек — 42 копейки. Всего получается — 8,72 рублей. Эта сумма будет выплачена из республиканского бюджета.

На судебном заседании 24 апреля Николай Качурец документально обосновал стоимость причиненного ущерба (42 рубля). Предоставил суду прайс из интернет-магазина Symbal.by, где бело-красно-белый флаг стоит 20 рублей, а также — документы о ценах древка (полимерной трубы) и билетов для поездки до Минска и обратно.

Милиционер Дмитрий Жук, который представлял в суде Октябрьский РОВД, заявил, что не согласен с востребованной суммой иска. По ответчика, уничтожен флаг был не нов, выглядел плохо, и его "можно было бы оценить на вес тряпья". Тем не менее, Жук попросил суд приобщить к делу прайсы из магазина "Селена", где можно приобрести ткань белого и красного цветов по цене 2,50 руб. за 1 м., а также - справку от швеи, которая взялась бы произвести подобный флаг за 7 рублей.

Таким образом, по подсчетам судьи, стоимость причиненного ущерба за уничтоженный бело-красно-белый ьцяг оказался даже меньше сумму, которую предлагал заплатить ответчик.

"Понятно, что за эти 8,72 рубля я не смогу ни купить, ни сшить новый флаг. Суд занизил его стоимость в пять раз. Тем не менее, считаю это решение маленькой победой, первым шагом в нашей борьбе за бело-красно-белый флаг. Возможно, такой результат заставит сотрудников милиции задуматься перед тем, как изымать, а потом уничтожать святыни", — сказал после суда Николай Качурец.

Витебский правозащитник Леонид Светик говорит, что это первый (по крайней мере в Витебской области) случай, когда милиция будет вынуждена вернуть стоимость уничтоженного национального флага его владельцу. Но добавляет, что решение судьи нельзя назвать беспристрастным.

"Жаль, что гражданский иск политического активиста Николая Качурца к сотрудникам милиции, суд удовлетворил лишь частично. Ведь доказательства суммы иска были убедительные и аргументированные документально. Суд фактически взял на себя поиск таких доказательств, которые способствовали максимальному снижению стоимости флага, а в итоге — уменьшению выплаты материального ущерба со стороны ответчика. В этом случае нельзя назвать решение суда беспристрастным и справедливым в отношении истца", — прокомментировал решение суда правозащитник Леонид Светик.

Напомним, в 2018 году на День Воли Николай Качурец вышел с бело-красно-белым флагом к памятнику князю Ольгерду в Витебске, был задержан и оштрафован Октябрьским судом на 30 б.в. (ч.2 ст. 23.34 КоАП и 23.4 КоАП). Областной суд оставил постановление без изменений. Но 25 августа председатель облсуда отменил решение Октябрьского суда и направил административное дело на новое рассмотрение. 27 октября она была отменена в связи с окончанием срока административного наказания.