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В Москве два человека погибли при стрельбе у метро

  • 25.04.2019, 18:55
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Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта двух мужчин.

Тела двух человек обнаружили в сквере у метро "Новые Черемушки" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что оба тела нашли с огнестрельными ранениями.

"Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта двух мужчин", — пояснил источник.

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о стрельбе и сообщили, что возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

"Личности погибших уже установлены", — добавили в ведомстве.

Идет опрос возможных очевидцев, запрошено видео с камер наблюдения.


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