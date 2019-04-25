В Москве два человека погибли при стрельбе у метро
- 25.04.2019, 18:55
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Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта двух мужчин.
Тела двух человек обнаружили в сквере у метро "Новые Черемушки" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства добавил, что оба тела нашли с огнестрельными ранениями.
"Предварительно, стрельба произошла в ходе конфликта двух мужчин", — пояснил источник.
В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о стрельбе и сообщили, что возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
"Личности погибших уже установлены", — добавили в ведомстве.
Идет опрос возможных очевидцев, запрошено видео с камер наблюдения.