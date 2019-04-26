Сладкое, горькое, зеленое 1 Александр Макаров

26.04.2019, 11:22

Победа Зеленского — самое антироссийское событие, которое в результате выборов в Украине могло произойти.

Медицинская реформа в Украине, конечно, требует корректировки. Крайне необходимо внести отдельным пунктом оказание бесплатной психотерапевтической помощи всем нуждающимся в течение двух месяцев после окончания президентских выборов.

И это было бы честно по отношению к гражданам — ведь именно государство содействовало тому, что широкие народные массы были введены в депрессивное состояние с хорошо известными симптомами — тоска, страдание, тревога, раздражительность.

Поскольку заметную роль в этом процессе играл действующий глава государства, раздача антидепрессантов тоже должна быть обеспечена за счет госбюджета — на "Рошен", признаться, надежды мало.

Обвинять людей в излишней эмоциональности — последнее дело: прожить месяцы в окружении предсказаний типа "Придет конец эпохи бедности, и наступит диктатура Путина" и остаться здоровым — мало кому удалось.

Можно было этого и избежать, если бы Петр Порошенко еще прошлым летом прислушался к внутренним голосам соратников, намекающих отказаться от участия в "скачках" ввиду крайне высокого антирейтинга. Вслух (вроде бы) никто озвучить предложение не решился. Теперь Петр Алексеевич может убедиться, что его представления об окружающем его кадровом составе оказались верны: вокруг предатели (реальные и потенциальные) или, как минимум, люди неискренние.

Хотя, наверное, стоило пережить этот базар тщеславия перед первым туром и безумную гонку за лидером — во втором. Стоило убедиться, что мерзость на экране — далеко не российский эксклюзив, а многие из наших журналистов органично смотрелись бы в новостях "России-1", если бы подучились еще немного. Стоило принять в соцсетях на себя тонны отборного дерьма, произведенного продвинутыми и очень европейскими на вид юношами и девушками.

Пережить, наконец, работу кандидатов над анализами и их совместный митинг на стадионе — бессмысленный, но занимательный.

Но и развеять опасения о могуществе "сеток" и эффективности раздачи денег — умом-то понимали, что на президентских выборах это не работает, но бродила иногда мысль: а вдруг?

Но и порадоваться за относительно чистый технический процесс голосования, за отсутствие погромов участков и избиений членов избиркомов, за что полиции всех видов — большой респект.

Так вот, все это стоило пройти, чтобы оказаться, наконец, в единой стране, объединенной одним человеком. И имя этого человека — Петр Порошенко. Вся кампания которого в итоге достигла цели, поскольку ее смыслы, способы донесения и антураж говорили о том, что стояла задача — победить во Львовской области. И он сделал это.

Думаю, многим в штабе было понятно, — ни на что другое ни сама кампания, ни предшествовавшие ей годы правления не рассчитывали.

Давно ведь социологи предупреждали об усталости значительной части населения даже не от войны, которую они хоть и не чувствовали, но которая ежедневно напоминала о себе в выпусках новостей. Они устали от непонимания: почему наша победа находится постоянно на горизонте и не приближается с каждым нашим шагом вперед. От отсутствия представления, сколько нам с этим еще жить, и недоумения, каким образом голосование в ПАСЕ и санкции для российских офицеров приближают нас к триумфу. В конце концов, они не захотели принимать войну как состояние, а не как процесс.

Люди этого не понимали, но видели, что вся власть с президентом, правительством и парламентом при этом неплохо выглядит, в целом довольна жизнью и потихоньку обрастает мясом (президент, надо признать, в конце каденции выглядел среди них самым уставшим).

При этом они слышали бравурные речи об очередной победе в международном суде, о новой ракете дальностью 1000 км (в реальности — 500), о грядущей встрече нормандской четверки, где мы победим (не победим).

В то время как подавляющее большинство народа выживало, власть и президент, ее олицетворяющий, — жили.

Все это превращалось в любительский театр, где актер вживается в роль (чего категорически не должен делать профессионал). Честный и правильный актер роль играет, и все мы зрители понимаем, что он делает именно это, и оцениваем красоту игры, а не прикидываемся, будто перед нами настоящий Фирс из "Вишневого сада". Неплохое кино "Слуга народа" честно показывало нам придуманную страну, которую многим захотелось увидеть наяву. В итоге профессиональное кино победило любительский театр. Тем более что драматург, казалось, заснул где-то посреди пьесы, не дописав ключевую сцену.

Конечно, Петр Алексеевич внутренне стремился соответствовать Путину, которого уважал за силу и решительность. Конечно, он стремился быть лучшим "анти-Путиным" в мире. В конце концов, оба они в разное время высказали одно жизненное кредо: если на улице тебя остановили и попросили закурить, бить надо сразу, после чего немедленно предложить переговоры.

Конечно, он, видимо, до сих пор жалеет, что не отобрал "плюсы" и не нагнул по-серьезному остальных олигархов с их телеканалами, что не пересажал (как Савченко) особо буйных или не выслал (как Саакашвили). Но ведь это было нереально, поскольку Владимир Владимирович не царствует сам по себе в окружении кооператива "Озеро", а Соловьев с Киселевым — лишь вишенки на торте, имя которому — ФСБ. На жирном, пропитанном нефтью и пахнущем газом торте. Нет в Украине ничего этого. Тортик суховат, а вместо вишенки — Ганапольский.

Но парадокс истории в том, что как проиграли выборы "анти-Путин" с идеей "анти-России", точно так же проиграл их и его оппонент. Борд, где они уперлись взглядами друг в друга, смотрится сегодня рекламой какого-то боевика. Выбирая между сладким и горьким, украинцы поставили на зеленое.

Победа Зеленского — это самое антироссийское событие, которое в результате выборов могло произойти, ибо оно отрицает не только украинскую, но и российскую систему. Систему царя, большого начальника, показного величия и скреп, Правление доминантного самца, от которого в его 70 какие-то женщины хотят детей. Ну какой из Зеленского царь, прости Господи…

Победа Зеленского — это призыв выбросить из головы Россию. Не как соседа, отхватившего территорию и ведущего войну, — он-то никуда не денется. Бросить попытки строить здесь "анти-Россию", борясь с бывшей метрополией жестами, символами и привычками. Рефлексируя на все эти "хунты", "бандеровцев" и "фашистов". Не допустить появления здесь России настоящей.

Надо плюнуть на это и ежедневно обновлять собственную страну, что неизбежно отдалит нас ментально от хамоватой соседки и приблизит к европейскому настоящему. И кому это делать, как не молодым и энергичным…

В этих выборах вообще много знаков. Нет, например, более разных людей, чем Кучма и Зеленский. Но вокруг них — масса параллелей. И область происхождения, и проклятия со стороны оппонентов после выборов на головы их как потенциальных продавцов Украины восточному соседу. Да и рыдания Львова 25 лет назад были слышны всей Украине.

Они — единственные в истории Украины — обыграли действующих президентов (Ющенко не в счет, его бы кто угодно обыграл).

Сейчас речь не о том, что было после лета 1994-го, — мнения разные. Речь о том, что человек, предварительно оценивавшийся как предатель Родины, оказался украиноцентричным, и под его руководством создавалась именно страна, а не очередная Воронежская область.

Сегодня у него есть шанс остановить движение безумного маятника "Запад—Восток", раскачавшегося во время первого Майдана и едва не разрушившего страну после второго. А поскольку Петр Порошенко, как уже говорилось, для такого объединения сделал все возможное, ныне приходит очередь следующего президента. Задача не из простых: до сих пор нас всех объединяли проблемы, а не пути их решения.

Это всего лишь шанс, ибо вызовы, с которыми он столкнется, — врагу не пожелаешь. Конечно, Россия постарается снова раскачать маятник. Прежде всего потому, что Зеленский одним своим появлением серьезно обрезал политический проект Виктора Медведчука, отобрав у него на Юге и Востоке всех избирателей младше 50 лет.

Теперь будет делаться все, чтобы их вернуть. И эмбарго на поставку нефти, нефтепродуктов и угля, и начало выдачи российских паспортов в ОРДО и ОРЛО — это сигнал, что право прекратить войну и вернуть страну к миру принадлежит в Украине только одному человеку — Виктору Владимировичу. А передать это сакральное знание президенту он может только если тот станет его "аватаром". А если нет — добро пожаловать в нишу Порошенко, хотя там и так тесно.

Перед новым президентом уже стоит вызов формирования команды, и тысячи заинтересованных глаз уже присматриваются к месту в ней людей Коломойского, пытаясь угадать, насколько близко к ушам президента те находятся.

Конечно, кандидат в президенты и всенародно избранный президент — это две разные фигуры. Конечно, молодой самодостаточный человек меньше всего захочет быть накрепко привязан к бизнесмену, обстоятельствами жизни которого, говорят, интересуется ФБР. Но люди волнуются, пытаясь угадать, чьим инструментом будут люди олигарха в новой команде и каким будет этот инструмент — бетономешалкой или гильотиной. Особенно волнуются судьи. Впрочем, им не привыкать.

Очень важно, чтобы рядом с президентом были люди из разных регионов, чего не было в стране опять-таки со времен Кучмы. Эти люди должны обладать обостренными чувствами, хорошей реакцией на опасность и правом транслировать наверх все, что настораживает.

Конечно, ему нужны состоявшиеся люди. Не безработные, Боже упаси. Не стремящиеся пролезть во власть любой ценой: ведь цену за это потом будет платить наниматель — президент. Люди, у которых все хорошо, которых надо уговаривать идти во власть. Может быть, и дилетанты в госуправлении. Но тогда где-то рядом желательно разместить непроворовавшихся персонажей с опытом работы в роли советников в государстве.

На позиции, предполагающие участие в формировании решений, знаковые и влиятельные, конечно, спрос будет велик, но остается лишь надеяться, что в процессе кастингов отсеются представители не только предыдущей команды, но и позапрошлой. Да, на кастинге они способны неплохо просчитать рентабельность, процитировать Уголовный кодекс, прочитать стишок и даже изобразить пылесос, но сами по себе являются маркером, что обеспечит им со старта враждебное окружение. "Обойдемся", — самое точное, что можно им сказать. Новой команде нужны свои победы, а не чужие реванши.

Но это все — средства.

Главное — нужен новый концепт страны. Даже не закон или принятая парламентом стратегия развития до 2038 года, а, для начала — пусть и ненаписанная, но реалистичная стратегия консолидации, основанная на взаимоуважении.

Нужно понимание, как правильно использовать все прелести децентрализации и минимизировать ее побочные эффекты в виде укрепления новых феодалов.

В ходе кампании команда Зеленского продемонстрировала, что очень чутко реагирует на нюансы общественного мнения. Нельзя победив, забыть об этом, как сделали предшественники, после навязчивого миссионерства которых произошло ровно то, что делали туземцы с недостаточно деликатными проповедниками — готовили из них ужин.

Необходимо точно определить рамки и "красные линии" безопасной реинтеграции оккупированных территорий, чтобы она не превратилась в "опасную" для единства страны. Если после реализованных Кремлем решений вообще имеет смысл говорить о реинтеграции….

Одновременно перезапустить непростой диалог с нашими партнерами, не допустив, чтобы следующая "нормандская четверка" прошла в формате "3+1", где "1" — это Украина. А предпосылки к этому, к сожалению, есть: в Берлине и Париже кое у кого создалось впечатление, что у нового президента руки развязаны полностью, а рейтинг делает его волшебником.

Главное — всем традиционным и нетрадиционным политическим игрокам в стране надо понять, что прошедшие выборы — это только начало. Вся политическая система страны пришла в движение, и уже к концу года мы ее не узнаем. И система эта не будет монохромной.

Александр Макаров, zn.ua