Белорусов назвали самой неэмоциональной нацией в мире 2 26.04.2019, 13:11

Иллюстрационное фото bymedia

По данным исследования, самыми эмоциональными оказались жители Нигера, Филиппин, Либерии и Эквадора.

Американский исследовательский центр Gallup опубликовал свежее исследование по поводу эмоциональности жителей стран мира. И белорусы оказались самыми неэмоциональными, пишет tut.by.

По данным исследования, самыми эмоциональными оказались жители Нигера, Филиппин, Либерии и Эквадора. Им задавали десять вопросов по поводу эмоций, которые они испытывали накануне. В среднем шесть из десяти жителей каждой из этих стран рассказали, что испытывали положительные или отрицательные эмоции.

В Беларуси, как и в Латвии, и Азербайджане, так ответили менее четырех из десяти человек. В итоге процент эмоциональности варьировался от 60% в Нигере, на Филиппинах, Либерии и Эквадоре до 34% в Беларуси.

На картинке Беларусь белого цвета. Это значит, что уровень эмоциональности у нас — 34%. Иллюстрация: скриншот исследования Gallup Global Emotions

В исследовании также анализируется позитивный опыт людей. Самыми непозитивными оказались жители Афганистана (уровень позитива 43), а самыми позитивными — Парагвая и Панамы. Их уровень — 85.

Специалисты пришли к таким выводам, опросив людей насчет того, испытывали ли они удовольствие, чувствовали ли себя отдохнувшими, улыбались или много смеялись, ощущали уважение по отношению к себе за день до опроса. И если посмотреть на иллюстрацию в исследовании, которая показывает уровень позитива, то Беларусь, как и Афганистан, отмечена светлым цветом. Однако в Афганистане дела с позитивом обстоят еще хуже.

Также людей опрашивали по поводу негативных эмоций. У них уточняли, испытывали ли они беспокойство или стресс, грусть или гнев. Чаще всего с негативным опытом сталкивались в Чаде (уровень индекса негатива достиг цифры 54) и меньше всего в Тайване (уровень негатива — 14). Например, в Казахстане уровень негатива — 17, Польше — 18, а Латвии — 19.

В Беларуси уровень негатива невысокий, близок к уровню Латвии.

Результаты опросов основаны на телефонных и личных встречах в 2018 году. По поводу позитивного опыта опрашивали около 1000 взрослых в возрасте 15 лет и старше в течение года в 143 странах, в плане негативного опыта — в 142 странах.

Напомним, в предыдущем исследовании Беларусь тоже относили к наименее эмоциональным странам. Тогда у нас, как еще в Йемене и Азербайджане, лишь менее четырех из десяти опрошенных заявили, что накануне испытывали негативное или позитивное чувство. А вот самыми эмоциональными тогда были ЦАР, Перу и Сьерра-Леоне.