Индекс кулича: cколько белорусы заплатят за традиционные пасхальные лакомства? 26.04.2019, 15:29

Праздник влетит белорусам в копеечку.

Празднование Пасхи практически невозможно представить без крашеных куриных яиц. В магазине журналисты «Белсата» нашли шесть вариантов яиц размера С-1, которые стоят от Br 2,19 до Br 3,29. Из расчета, что в среднем красится на праздник около трех десятков – и освятить, и поесть, и подарить, и в битки поиграть –потратить на это придется от Br 6,57 до Br 9,87.

Сэкономить можно, купив яйца меньшего размера. Например, цены на С-2 начинаются от Br 1,99 за десяток. То есть, три десятка можно приобрести и за Br 5,97.

Для крашения яиц традиционно используют шелуху лука. Условно, три десятка можно покрасить шелухой с двух килограммов лука, который будет стоить Br 3,38. Если же кому-то нравятся разные цвета, тогда за пищевые красители для яиц придется отдать Br 0,69 – Br 0,79.

Таким, образом всего на крашение яиц может уйти от Br 10,04 до Br 14,04

Рецепт пасхального кулича включает в себя 500 мл молока, 50 граммов дрожжей, 1,3 килограмма муки, 6 куриных яиц, 200 граммов сливочного масла, 250 граммов сахара, 300 граммов изюма и 1 маленькую ложку ванильного сахара. Для приготовления творожной пасхи понадобятся еще 500 граммов творога, 3 яйца, 200 граммов сметаны, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, еще одна маленькая ложка ванильного сахара, 80 граммов изюма и 50 граммов орехов.

Поскольку некоторые продукты повторяются в обоих случаях, удобнее будет считать цены вместе, ведь часто купить продукты необходимой дозировки невозможно.

С ценами на яйца уже разобрались. Суммарно нам понадобится еще один десяток – а это от Br 1,99 до Br 3,29. Пол-литра молока в зависимости от жирности можно приобрести за Br 0,86 (2,5%), Br 0,87 (1,5%), Br 0,95 (3,2%) и Br 1,12 (4%).

С маслом в Беларуси проблемы – в основном оно продается по 180 граммов. Но для большей точности можно найти и куски в 200 граммов. Стоят они от Br 2,99 (жирность 72,5%) до Br 3,79 (жирность 82,5%). За 100 дополнительных граммов для творожной пасхи (72,5%) придется заплатить Br 1,79.

100 граммов дрожжей можно приобрести за Br 0,69, килограмм сахара – за Br 1,43. Один маленький пакет ванильного сахара весом 15 граммов стоит Br 0,39 – его должно хватить на обе пасхи (кулича).

Поскольку 1,3 килограмма муки просто не купишь, можно купить 2 килограмма высшего сорта по ценам от Br 1,99 до Br 2,65. Изюм на вес стоит от Br 4,39 до Br 11,55 за килограмм, то есть суммарных 380 граммов обойдутся в Br 1,67 – Br 4,39. Фундук продается за Br 35,25 за килограмм, или 80 граммов за Br 2,82.

500 граммов творога жирностью 5% в одном пакете стоят от Br 2,79 до Br 3,05. Сметану выбрали самую жирную из возможных, которые вмещаются в 200-граммовый пакет – 27%. Стоит она Br 1,35.

В сумме на приготовление кулича и творожной пасхи пойдет примерно от Br 20,76 до Br 26,76. Если добавить яйца, общие расходы составят соответственно от Br 30,8 до Br 40,8.

Те, кто не хочет сам готовить пасхальные куличи, может приобрести уже готовые. Конечно, цены меняются в зависимости от размера и ингредиентов. Например, 500-граммовый кекс «Благодать» можно приобрести за Br 2,29, а 700-граммовый кекс заказной «Элитный» с цукатами – за Br 11,99.