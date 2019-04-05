Альбертин: неизвестная история белорусского царя Мидаса 5.04.2019, 8:54

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Альбертинская усадьба на рисунке Наполеона Орды (1865)

Слухи о богатстве хозяев Альбертинской усадьбы будоражили современников.

В четырех километрах от центра Слонима, вдоль реки Иссы, притока Щары, располагается эта усадьба. И чаще всего она остается вне поля зрения многочисленных экскурсантов, приезжающих посмотреть слонимские архитектурные достопримечательности. А между тем Альбертину есть что показать и рассказать любителям белорусской старины, пишет planetabelarus.by.

Начало усадьбе в первой половине ХІХ века положил Войцех Пусловский (1762―1833). Сначала поветовый писарь в Бресте, он впоследствии стал предводителем дворянства (маршалком) Слонимского повета, действительным тайным советником. Одним из первых оживил в Беларуси после ее присоединения к России мануфактурное производство, верноподданно служил царскому трону и за поставки продовольствия русской армии во время войны 1812 года был награжден орденом Св. Анны І степени.

То был воистину воскресший фригийский царь Мидас, который, как известно, обращал в золото все, к чему бы ни прикасался. Любое деловое начинание Войцеха Пусловского давало столь же неизменно положительный экономический результат. Пример тому ― убыточные имения слонимского старосты, гетмана великого литовского Михала Казимира Огинского. Попадая в хваткие руки Пусловского, они преображались, словно по волшебству!

Богатства маршалка растут год от года, а злым языкам неймется ― о происхождении капиталов Пусловского ходят самые нелицеприятные слухи, порождаемые не в последнюю очередь завистью к баловню удачи, который жил нарочито на широкую ногу. В его роскошную Альбертинскую усадьбу, где была собрана прекрасная коллекция картин итальянских художников, а из дворовых создан «отменный оркестр», съезжаются титулованная знать и заводчики, писатели и художники...

С Войцехом Пусловским был хорошо знаком Валентий Ванькович ― яркий представитель романтизма в белорусской живописи первой половины ХІХ века, друг Мицкевича и Пушкина, автор психологических портретов и исторических полотен. Писанный маслом парадный портрет Войцеха Пусловского кисти Ваньковича представляет нам уже немолодого, но энергичного человека с ироничным взглядом проницательных глаз.

«Слонимский Мидас» — Войцех Пусловский. Портрет кисти В. Ваньковича

При Войцехе Пусловском рядом с усадьбой начал формироваться мощный промышленный комплекс. Во второй половине ХІХ ― начале ХХ века тут обосновалась, без всякого преувеличения, индустриальная столица Слонимщины. Около полутора десятков предприятий, на которых производили сукна и шелк, спички и гвозди, бумагу и картон, ткали ковры, лили чугун, изготовляли кирпичи, пилили лес, мололи муку... В 1885 году к Альбертину провели железную дорогу, в следующем году здесь построили гидроэлектростанцию.

С началом Первой мировой войны этот огнедышащий промышленный горн потух. Ветеран индустриального Альбертина ― знаменитая суконная фабрика, просуществовавшая почти столетие, теперь смотрит на нас со своего отлично сделанного фирменного знака, обрамленного оттисками медалей многочисленных выставок. Зато мельница, в переделанном виде, используется и сегодня как цех картонно-бумажного завода «Альбертин», которому и принадлежит сегодня былая усадьба со всеми ее многочисленными сооружениями.

Так выглядит дворец Пусловских в Альбертине сегодня. Фото Николай Кузич

Здешний дворцово-парковый ансамбль дошел до наших дней несколькими постройками и парковыми композициями, размещенными по берегам живописного озера. Дворец Пусловских по-прежнему встречает посетителей парой «античных» ваз и возлежащих у входа львов ― хранителей домашнего очага. Внутренняя планировка здания теперь приспособлена для Дома культуры и библиотеки. О былом великолепии его покоев приходится лишь догадываться, веря на слово восторженным свидетельствам очевидцев.

Сохранились здесь и другие усадебные строения: жилой и служебный флигеля, пилоны въездной брамы и живописное, в каменной ограде, здание конюшни, которое само по себе почти что дворец (а сегодня еще и гостиница). Постройку соорудили в начале ХХ века из лицевого красного кирпича ― в два этажа, с двумя ризалитами наподобие башен, с арочными, зубчатыми и круглыми окнами, сдвоенными и строенными. Все это, в духе ренессанса, было задрапировано рустом. Въезд в конюшню броско исполнен в виде подковы с маской головы коня. Старый парк продолжает звучать как романтическое эхо некогда амбициозного гнезда Пусловских ― таких разных, неоднозначных, но неизменно деятельных, оставивших яркий след в истории.

Во время «Листопадовского» восстания 1830–1831 годов третий по старшинству сын Войцеха Пусловского ― Адам Титус, бывший корнет Александрийского гусарского полка, возглавил отряд из тысячи повстанцев, большую часть которых позднее арестовали и сослали в Сибирь. А сам он, тяжело раненный, признанный преступником первой категории, эмигрировал и умер во Франции в 1854 году. Его брат, Франтишек, заменил отца на посту слонимского маршалка; выстроил под Варшавой дворец, славившийся своим антиквариатом; получил от Римского Папы Пия ІХ в 1869 году графский титул, не признанный, однако, в России. С именем младшего сына Войцеха Пусловского ― Вандалина связано строительство монументального замка-дворца в Меречевщине под Коссово, где родился руководитель национально-освободительного восстания 1794 года Тадеуш Костюшко.

Памятный крест в честь подвижников неоунии

Благодаря Пусловским ― и это стоит особо подчеркнуть ― в 20−30-х годах прошлого века Альбертин приобрел мировую известность. Здесь на пожертвования влиятельного политика графа Владислава Пусловского был основан иезуитами восточного обряда миссионерский центр, занимавшийся популяризацией идей церковной унии. Патроном этого центра стал не кто иной, как Папа Пий ХІ. Альбертинский Дом иезуитов ― а он включал в себя церковь, монастырь, школу, детский приют, библиотеку, издательство ― посещали папский нунций в Польше, примас Польши, епископы, генерал ордена иезуитов...

Во время Второй мировой войны миссия перестала существовать. В 1996 году, к 400-летию Брестской церковной унии, в Альбертине открыли памятный крест в честь всех тех, кто инициировал неоунию. Бывший монастырь стал ныне интернатом, униатская церковь ― православной во имя преподобномученика Афанасия Брестского.