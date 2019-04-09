Победы профсоюза РЭП: «тунеядские» комиссии освобождают людей от выплат 1 9.04.2019, 9:45

Мария Тарасенко у входа в зал судебных заседаний в Гомеле

Но активисты решили не останавливаться на достигнутом.

Активистка профсоюза РЭП Мария Тарасенко, первая «тунеядка», которая решилась отстаивать свои права в суде, решением комиссии по содействию занятости освобождена от уплаты коммунальных услуг по повышенному тарифу на год в связи с «трудной жизненной ситуацией».

Мария получила от комиссии официальное подтверждение.

Считают ли такое решение комиссии победой ее представители в суде Леонид Судаленко и Андрей Стрижак и что профсоюз РЭП собирается делать с декретом и попавшими под его действие людьми, praca-by.info узнала у правозащитников.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП:

- Ранее по нашим жалобам тунеядские комиссии признали четверых человек занятыми в экономике. Причем одного из них - по состоянию здоровья. Марию комиссия отказалась признать занятой, но освободила ее на текущий год от потяжелевшей жировки. Иными словами, в следующем году ей опять придется начинать все заново. Таковы реалии тунеядского декрета. Мария вместе с правовой службой профсоюза РЭП решила не останавливаться на достигнутом. О своих планах она расскажет в ближайшее время.

Андрей Стрижак, член Совета профсоюза РЭП:

- Такое решение комиссии говорит о правильности нашей стратегии. Освещение проблемы конкретного человека, поход в суды, сбор полного пакета документов и жалоба на действия комиссии в исполком. Сейчас мы имеем решение комиссии, которое не исключило Марию Тарасенко из базы «тунеядцев», однако в этом году проблема снята. Ничто не мешает нам в конце года подать аналогичный пакет документов и добиваться освобождения Марии от оплаты коммунальных услуг и в новом году. Более того, власть анонсирует нам всем переход на 100% жировки уже в 2020-го и после этого, возможно, вопросы тарифов общество будет решать методами зимы-весны 2017-го года, когда люди, недовольные декретом №3, вышли на улицы и сказали власти свое четкое «нет».