Воспитательница детсада в Кричеве утопилась, потому что боялась заведующую? 14 9.04.2019, 16:56

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Наталья Ельцова

В райцентре Могилевской области произошло шокирующее ЧП.

В Кричеве, райцентре Могилевская области, 8 апреля случилась беда: тело утопленной 40-летней Натальи Ельцовой нашли в Соже. Также на берегу были вещи ее 73-летней матери. Тело матери пока не нашли, пишет nn.by.

О смерти воспитательницы говорят, что это был суицид. Точную причину смерти установят следователи.

Но что толкнуло женщину на такой шаг? И что случилось с ее матерью? Пыталась ли она спасать дочь?

Говорят, у Натальи в кармане была предсмертная записка.

Муж женщины отказался что-либо рассказать о своей беде. Но коллеги связывают смерть Натальи с произошедшим недавно задержанием коррумпированной заведующей детсадом.

Кричевский детсад №19 считался показательным. Но в последнее время стал связан в основном с негативными историями. 28 марта силовики задержали заведующую. 62-летнюю Аллу Пастухову вывели из кабинета в наручниках, позже стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий и злоупотребление властью.

Следователи начали допрашивать подчиненных Пастуховой. Детсад большой: воспитатели, нянечки, другой персонал… В общей сложности 55 человек. И почти каждого, говорят в детсаду, заведующая Пастухова использовала для самообогащения. Говорят, что выписывала на подчиненных премии, впоследствии деньги ей возвращали. Малую часть премии заведующая позволяла работнику оставить себе.

Наталья Ельцова работала дефектологом. Зарплата для Кричева считалась нормальной: при работе на полторы ставки выходило примерно 700 рублей. Наталью заведующая Пастухова также принуждала участвовать в схеме с премиями.

«У нас начались допросы. Проходили здесь, непосредственно в детском саду. Но все было очень тактично, следователи на нас не давили. Мы сами думали, что раз силовики — значит звери, но все происходило очень вежливо, я даже не ожидала, хотя сначала сама боялась, — рассказала одна из сотрудниц детского сада №19. — И после этого Наталья навыдумывала себе, что почему-то должна быть очная ставка с Пастуховой. А этой встречи Наталья очень боялась. Набрала в голову — и всё тут. Мы говорили: какая очная ставка, что ты выдумала?! Но она очень переживала».

Последнюю неделю, рассказали в детском саду, Наталья сильно нервничала, «даже изменилась лицом». Коллеги успокаивали ее, но, говорят, и представить себе не могли, чем всё закончится.

«Может быть, что-то еще и на выходных случилось. Наталья раньше не ходила в церковь — ей становилось плохо от этих всех запахов. А в воскресенье ее увидели в церкви, ходила вместе со своей матерью», — говорит знакомая Натальи Ельцовой.

Мать Натальи жила с парализованным мужем. Каждое утро и каждый вечер Наталья заходила к ним, чтобы помочь ухаживать за отцом.

Говорят, что в пяти утра в понедельник Наталья не зашла к родителям. Ее мать заволновалась, позвонила Ельцовым, затем в детсад… Дочери не было.

73-летняя женщина вышла из дому и больше ее никто не видел. Только на берегу реки нашли какие-то ее вещи.

«Я считаю, что это могло быть связано с допросами и делом Пастуховой. Ведь Наталья была замечательным педагогом, и очень хорошим человеком — но и очень слабым. Пастухова унижала ее постоянно: навешивала какие-то поручения, кричала… Если видела скомканную бумажку от Натальи, кричала на нее: мол, что ты принесла, я тебе ровную давала!.. А Наталья никогда не отвечала, только начинала плакать, тряслась… И Пастухова снова кричала на нее: «Что ты тут плачешь, иди отсюда!», — рассказала сотрудница детсада. — Поэтому, может быть, Наталья просто сама себя накрутила, испугалась…»

В детском саду не подтвердили точно, была ли предсмертная записка. Дочь Наталья сообщила, что записку ее мать действительно оставила, но Пастухова в записке не упомянута. О чем написала Наталья перед смертью, дочь говорить отказалась.