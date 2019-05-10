Ученые нашли «бетмена» Юрского периода 1 10.05.2019, 10:08

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Обнаружены останки динозавра с крыльями летучей мыши.

Исследователи обнаружили в Китае останки второго в истории вида пернатого динозавра, который имел кожистые крылья, подобно летучей мыши.

Новый вид, Ambopteryx longibrachium, принадлежит к группе Scansoriopterygidae, у которой была причудливая структура крыла, впервые обнаруженная у близкого родственника Ambopteryx, вида Yi qi (И Ци), пишет Phys.Org.

В отличие от других летающих динозавров, эти два вида имеют перепончатые крылья, которые поддерживаются стержневидной запястной костью, которую нет у других динозавров. Но такая кость присутствует у летучих мышей и летяг.

До открытия И Ци в 2015 году такой летательный аппарат был совершенно неизвестен среди тероподовых динозавров. Из-за плохой сохранности единственного известного экземпляра И ци, точность описания этих структур ставилась под сомнение, даже видовое название Yi qi означает "странное крыло". Однако, Ambopteryx сохраняет перепончатые крылья и стержнеобразное запястье.

Скорее всего, покрытый примитивным оперением динозавр, обитавший 163 млн лет назад, был взрослой особью. Ученые полагают, что Ambopteryx longibrachium был очень небольшим – длина его тела не превышала 30 см, а масса – 300 граммов. В окаменелости, помимо костей динозавра, сохранились следы его последнего обеда, что позволило ученым сказвть, что Ambopteryx longibrachium были плотоядными или всеядными существами.

Одновременное появление коротких пястных костей с перепончатыми крыльями в сравнении с длинными пястными крыльями показывает, как эволюция этих двух значительно отличающихся друг от друга стратегий полета повлияла на общее развитие передних конечностей. Пока что все известные Scansoriopterygidae относятся к позднему юрскому периоду, их уникальная структура перепончатого крыла не сохранилась до мелового периода.

Это говорит о том, что эта структура крыла представляет собой недолгую и неудачную попытку полета. Напротив, крылья с перьями, впервые задокументированные у неавинозавров, были доработаны путем эволюции скелета и мягких тканей, что в конечном итоге привело к нынешнему успеху современных птиц.