«Неудивительно, что миллионы граждан СССР ненавидели Сталина и большевиков» Дмитрий Дрозд, «Солидарность»

10.05.2019, 12:42

Когда диктатор становится абсолютным злом?

После какого количества совершенных преступлений против человечества диктатор становится абсолютным злом, искать в поступках которого хоть нечто положительное аморально?

Сколько невинных людей нужно отправить на тот свет или в концлагеря, чтоб никто не захотел играть в объективность, взвешивая и сравнивая совершенное вождем добро и зло?

Вот Гитлер, безусловно, достиг этого уровня. Все мы помним, как Александр Лукашенко однажды заявил: «Не все было плохо при Адольфе Гитлере…». И как на него обрушилась критика: как же так, искать положительное в Гитлере?

Хотя, наверняка, при Гитлере было что-то положительное. Говорят, что немцы при нем из экономического кризиса вышли, безработицу победили, страну восстановили, лучшие дороги построили, армию самую мощную в Европе создали, начали расширять жизненное пространство во все стороны и т.п.

Одним словом, как модно сейчас говорить: встали с колен. Чуть-чуть не хватило Гитлеру времени, чтоб оставить страну с ядерной бомбой и возможно, даже в космос полететь... И, наверняка, какой-нибудь немецкий бюргер, торговец или промышленник получил немало выгод от Холокоста, когда были уничтожены все его конкуренты-евреи, а бесплатный рабский труд, в том числе и белорусов, использовался на фабриках и заводах.

Да и недвижимость после евреев досталась немцам. Тоже ж, наверно, кто-то счастливый въехал в новые квартиры с криком «Хайль Гитлер!».

Только придет ли кому-нибудь в голову сложить из всего этого оду Гитлеру? Ведь очевидно, что все эти «достижения» меркнут перед его преступлениями.

А может, они меркнут только потому, что немцы свою войну за мировое господство арийской нации проиграли? А большевики тогда, в 1945 году, свою — выиграли. Кстати, значительно расширив свое господство за счет «освобождённых» европейских стран и вообще увеличив свои авторитет и влияние в мире. А победителей, как известно, не судят. Судят побежденных.

И нацистская идеология прошла через свой Нюрнбергский трибунал. А большевистская — нет. И теперь Гитлер — воплощение абсолютного зла, а Сталин — нет. Сталин — победитель фашизма и освободитель Европы (для немалой части россиян и не только).

И Лукашенко, проводя субботник на «линии Сталина», философствуя о Куропатах, заявляет, что имя Сталина нужно возрождать. И, конечно, все сталинисты в Беларуси сразу воспрянули духом.

Однажды встретился с таким поклонником Сталина. Мы спорили о репрессиях, и я сказал, что многие мои близкие были репрессированы, умерли в архангельских и сибирских лесах, были расстреляны. На что крепкий моложавый старичок совершенно спокойно сказал: «Мало мы вас расстреливали…». И я не нашел, что ответить.

Да, похоже, мои предки — обычные крестьяне из-под Минска (теперь уже из Минска, моя деревня Дрозды — в пределах МКАД) или из глухой деревни Загалье, добившиеся некоего благополучия своим тяжелым трудом, купившие землю — мешали большевикам построить рай на Земле.

Приблизительно так же, как евреи мешали Гитлеру построить идеальное арийское государство. И это одна из главных проблем всех подобных систем. Люди, зараженные некоей теорией, хотят сделать как лучше. Правда, только для какой-то одной категории людей: истинным арийцам или пролетариям.

И для этого светлого будущего им нужно уничтожить миллионы недостойных жизни граждан, которых они даже за людей не считают. И окрыленные простотой такого решения, люди превращаются в зверей.

Окончательное решение еврейского вопроса мало чем отличалось от уничтожения кулаков как класса или депортации «наказанных народов». Разница только в технологии уничтожения. Одни безжалостно расстреливали еврейские семьи. Другие расстреливали и высылали кулацкие семьи или целые народы вместе со стариками и детьми в неприспособленные для жизни регионы, где использовали как рабов на тяжелых работах.

По данным исследователя репрессий В. Н. Земскова всего было раскулачено около 4 млн человек, из них в 1930-40-х в ссылке побывало 2,5 млн, из которых умерло 600 тысяч. По другим данным, только во время перевозки в ссылку погибло около 90 тысяч человек — большинство, конечно, дети и старики.

Такие же ужасные показатели были среди депортированных народов: корейцев, немцев, чеченцев, крымских татар, калмыков, карачаевцев и еще десятка других. В сборнике «Сталинские депортации» подсчитано: за 1918-1952 гг. в СССР было осуществлено 52 депортационные кампании (38 из них этнические) и 130 депортационных операций, их которых внутренние коснулись около 6 млн. человек и 6 млн. — внешние.

Всего же насильственным переселениям (включая переселения в СССР) подверглись около 14,5 млн. И это уже совсем не те репрессии по социальному признаку, о которых обычно говорят, когда говорят о преступлениях сталинизма. Это настоящие этнические чистки, близкие по своим последствиям к геноциду. Однако каждый сталинист приходит в бешенство, когда между его кумиром и Гитлером ставят знак равенства.

В Беларуси почти не известен тот, факт, что не только репрессии и раскулачивание, но и этнические депортации напрямую коснулись и наших земель. Причем, как после 1939 года, так и после 1944-го, когда жертвами стали сотни тысяч человек.

10 февраля 1940 года НКВД была проведена спецоперация по выселению 52.892 членов семей так называемых осадников (в реальности оказалось 50.732 человека). Депортация проводилась одновременно в Беларуси и Украине. Проводилась в один день в чрезвычайных условиях на 37-42-градусном морозе при снежной пурге.

Людей по заранее составленным спискам без суда и следствия под охраной красноармейцев сажали на телеги, везли на ближайшую железнодорожную станцию, бросали в товарные вагоны без окон, и десятки эшелонов отправлялись на Север и Восток. Но кто жалел тогда людей?

А 13 апреля 1940 года началась одна из самых бесчеловечных депортаций. Коснулась она семей тех военнослужащих и полицейских, которые находились, как военнопленные, в советских лагерях и были расстреляны в Катыни и других местах. Их семьи (планировались к высылке 8.639 семей или 29.699 человек) в основном были отправлены в Казахстан. Потом большевики попробуют свалить расстрел военнопленных на немцев. До сих пор, несмотря на официальное признание этого преступление Россией, находятся поклонники «немецкой версии».

Но зачем тогда к семьям польских военнопленных были применены репрессии, которые практиковались в СССР к семьям расстрелянных репрессированных, из которых был создан целый специальный концлагерь АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины)? По количеству репрессированных семей можно приблизительно установить и количество самих расстрелянных военнопленных.

Но на этом депортации не закончились. Чуть позже из БССР были депортированы еще не менее 40 тысяч беженцев. Люди бежали от одного бесчеловечного режима и попадали в лапы другого. Всего до войны прошло четыре таких массовых депортации (без учета насильственного переселения из пограничной зоны всех подозрительных для советской власти семей), счет жертвам которых идет на десятки тысяч. А еще более 60 тысяч человек были депортированы уже после войны.

В масштабах СССР все эти сталинские преступления насчитывают десятки миллионов убитых, умерших в лагерях ГУЛАГ, репрессированных, раскулаченных, депортированных. И у каждого из невинно репрессированных была семья и друзья.

Неудивительно, что миллионы граждан СССР ненавидели Сталина и большевиков и не были готовы отдавать за него свою жизнь. Когда этому бесчеловечному режиму понадобилась защита от другого агрессора, огромная армия трудящихся и крестьян просто растворилась. Сотни тысяч солдат и офицеров, бросив оружие и сорвав знаки отличия, просто разбрелись по домам или сдались в плен. И эта правда очень неприятна каждому сталинисту, лелеющему культ Победы.

Довоенные преступления Сталина имели катастрофические последствия для будущего страны и привели к новым многомиллионным военным потерям.

И мне страшно, что рядом с нами ходят люди, которые считают возможным искать этим преступлениям какие-то рациональные оправдания. Или считают, что победа над фашизмом искупает вину Сталина за эти преступления. И на мероприятиях, посвященных 9 мая, опять нашлись те, кто вышел с портретом этого людоеда.

Но можно ли говорить о возможности построения безопасного для каждого гражданина общества и правового государства, если даже во власти есть те, кто считает, что нужно внедрять в производство сталинские методы руководства и возрождать имя Сталина?

Те, для кого миллионы наших жертв — это только путь к их светлому будущему?

Дмитрий Дрозд, «Солидарность»