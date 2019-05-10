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Участник съемок «Матрицы» сообщил о перезапуске культового фильма

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  • 10.05.2019, 19:59
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Сестры Лана и Лилли Вачовски занимаются продолжением фильма.

Американский режиссер и каскадер Чад Стахелски сообщил в интервью Yahoo Movies, что сестры Лана и Лилли Вачовски занимаются продолжением фильма «Матрица», сообщает «Медуза».

«Я очень счастлив, что Вачовски не просто делают „Матрицу“, но расширяют то, что мы все любили», — сказал Чад Стахелски. Он не смог уточнить, выступают ли сестры Вачовски в качестве режиссеров нового фильма. «Я не уверен на счет Ланы», — сказал он.

Чад Стахелски отметил, что будет готов пойти работать каскадером в новом фильме. В оригинальной трилогии он был дублером исполнителя главной роли Киану Ривза.

В марте 2017 года о перезагрузке «Матрицы» сообщило издание The Hollywood Reporter, сославшееся на источники. Тогда не сообщалось, участвуют ли Вачовски в проекте.


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