В Австралии пилот 40 минут летел без сознания 3 11.05.2019, 8:13

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Иллюстрационное фото

Источник: wikipedia

C помощью диспетчеров он смог успешно посадить самолет.

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут пролетел без сознания.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на сообщение местного бюро транспортной безопасности (ATSB).

Ученик летной школы Аделаиды выполнял тренировочный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд на четырехместном самолете Diamond DA40.

Стажер почувствовал головную боль и включил автопилот. Примерно через 40 минут полета он потерял сознание еще на 40 минут — диспетчеры не могли установить с ним контакт. В итоге стажер пришел в себя и с помощью диспетчеров смог успешно посадить самолет.

Отмечается, что накануне полета он "беспокойно спал" и не смог отдохнуть и что он только приходил в себя после простуды. Кроме того, перед рейсом ученик не смог позавтракать, а во время полета съел только шоколадный батончик.