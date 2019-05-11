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Синоптики прогнозируют сильные грозы

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  • 11.05.2019, 13:35
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В период с 13.00 до 19.00 на большей части территории страны ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня.

В Минске гроза прогнозируется в период с 15.00 до 19.00.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.


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