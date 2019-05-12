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Фотофакт: неподалеку от Комаровки поставили гигантские шахматы

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  • 12.05.2019, 17:45
ФОто: citydog.by

Около метровых ладьи, короля, королевы и коня активно фотографируются местные жители.

Возле минской школы № 28, которая находится на пересечении Кульман и Богдановича, на неделе появились необычные шахматные фигуры. Около метровых ладьи, короля, королевы и коня активно фотографируются местные жители, попутно благодаря за новую локацию администрацию школы, пишет CityDog.

ФОто: citydog.by

Но, как выяснило издание, установил фигуры «Зеленстрой» Советского района. На предприятии рассказали, что шахматы появились «в рамках текущего содержания территории».

— Это такой новый арт-объект района. Мы уже установили и другие объекты: дерево из искусственной травы в сквере на Комаровке, символ Европейских игр лисенка Лесика — на въезде в город.

Шахматные фигуры мы заказывали у компании «АрбатТрейд»: они выиграли тендер на изготовление объекта. Почему именно шахматы? Ну, какая идея пришла в голову, такую и выбрали для реализации.

ФОто: citydog.by
ФОто: citydog.by
ФОто: citydog.by
ФОто: citydog.by
ФОто: citydog.by
ФОто: citydog.by

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