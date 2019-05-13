Главный герой фильма «Джон Уик» оказался родом из Беларуси 2 13.05.2019, 13:58

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Фото: Niko Tavernise / Lionsgate

Биография героя Киану Ривза долгое время оставалась загадкой.

Многие знают канадского актера Киану Ривза по «Матрице» и «Джону Уику» — киносериалу о киллере по прозвищу Баба-яга, пишет «Медуза».

Несмотря на профессию, Уик — человек чести: заботится о собаках, убивает исключительно негодяев. Посмотрите, как красиво он с ними расправляется!

Биография героя долгое время оставалась загадкой: где он тренировался? Как стал самым опасным наемником в кино? Ответ прост: Уик — белорусский сирота. И, к тому же, занимался балетом (борьбой тоже!).

Об этом стало известно из рецензии журналиста The Wrap на третью часть сериала. «Хотите — верьте, хотите — нет, но в контексте фильма предыстория [Уика] и правда смотрится уместно», — написал критик.