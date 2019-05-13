Ждем ЖКИ-панели? 6 13.05.2019, 15:42

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После публикации NEXTA в минском переходе начали убирать следы неудачного «ремонта».

Об этом сообщил блогер NEXTA в Telegram-канале и опубликовал фото с места «зачистки».

Напомним, Степан Cветлов рассказал о том, как в подземных переходах Минска стены заклеивают дешевой пленкой «под мрамор».

Блогер пошутил над безвкусицей и был удивлен, что у чиновников хватило денег и мозгов лишь на дешевые строиматериалы:

«Казалось бы, в такой великой IT-ить стране, как наша, участников и гостей II Европейских игр уже прямо в подземных переходах, ведущих от ж/д вокзала, должны встречать стены, облицованные сделанными по нанотехнологиям ЖКИ-панелями, транслирующими мудрые изречения главного спортсмена о полезности сала в качестве допинга и недопустимости поедания картошки с мясом на ночь», - написал блогер.

Пост был опубликован на сайте Сharter97.org и, как мы видим, следы неудачного «ремонта» решили прибрать.