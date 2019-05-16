Конгресс США выделил $250 миллионов для защиты Украины 16.05.2019, 10:43

Из них до 50 миллионов будет направлено на закупку летального оружия.

Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

Сообщается, что в Конгрессе США предлагают выделить эти средства на помощь Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

"Документом предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил нашего государства", - отметили в посольстве.

Также сообщается, что законопроект еще должны утвердить Комитет по вопросам ассигнований, Палата представителей и Сенат, после чего документ поступит на подпись американскому президенту.