«За миллионы долларов нам вешают на уши лапшу!» 16.05.2019, 14:22

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Артем Шапоров

Гомельский блогер выступил с эмоциональной речью про госСМИ, похоже, у него накипело.

Гомельского блогера Артема Шапорова и его канал «Общество Гомель» знают в областном центре, наверное, почти все пользователи Сети, пишет сайт gomel.today.

Его деятельность вызывает уважение — за принципиальность, последовательность и честность в вопросах проблем города и обычных его жителей.

На днях Артем выпустил новый ролик, который собрал уже более 52 тысяч просмотров. На удивление, в этот раз блогер выступил не в привычном амплуа народного заступника. В новом видео с экрана к зрителю обращается человек, у которого самого наболело. Он говорит о несправедливости, лжи и государственной монополии на информацию, которая установилась в Беларуси в последнее десятилетия. Речь получилась эмоциональной.

Смотрите ролик.