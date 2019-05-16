Империя наносит ответный удар 2 16.05.2019, 17:00

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Сатья Наделла

Как Сатья Наделла за пять лет сделал Microsoft самой дорогой компанией в мире.

Сатья Наделла стал гендиректором Microsoft в феврале 2014 года. На тот момент компания безнадежно отставала от своих конкурентов в ІТ-индустрии — Apple, Google и Amazon. За пять лет под руководством Наделлы она совершила рывок — сегодня это самая дорогая компания в мире с капитализацией более триллиона долларов. План Наделлы заключался в том, чтобы переориентировать Microsoft с линейки операционных систем Windows на платформу облачных сервисов Azure. Ему удается сочетать мягкий стиль управления с довольно агрессивной кадровой политикой. Следуя своей стратегии, он расформировал самое крупное подразделение, отвечавшее за всю линейку Windows. Конкуренты называют такое возрождение компании «восхитительным и ужасным» и проводят параллели с Империей из «Звездных войн». theБабель кратко пересказывает большой материал Bloomberg об истории успеха Microsoft под руководством Сатьи Наделлы.

Сатья Наделла родился и вырос в Индии, там же получил первое высшее образование — инженер электронных и телекоммуникационных систем. После переезда в США окончил еще два университета по специальностям компьютерные науки и деловое администрирование. После работал в американской ІТ-компании Sun Microsystems. Оттуда его в 1992 году переманили в Microsoft. Вице-президент Джефф Тепер, отвечающий за линейку офисных приложений Microsoft Office и нанявший Наделлу, вспоминает, что искал для своей команды сотрудника, который «разгребает дерьмо» и «не раздражает других людей».

В Microsoft Наделла «начинал с продажи компьютеров корпоративным покупателям», затем стал руководителем бизнес-подразделения. А с 2011 года возглавил процесс перехода технологий компании на облачную инфраструктуру и сервисы — платформу Azure.

Под руководством одного из своих основателей и первого исполнительного директора Билла Гейтса Microsoft добилась больших успехов и превратилась в богатейшую корпорацию ІТ-индустрии. Однако со сменившим его Стивом Балмером компания «упустила почти все значимые компьютерные тенденции 2000-х годов»: мобильные телефоны, поисковые системы, социальные сети. Microsoft оказалась «в ловушке Windows» — семейства операционных систем, основного источника доходов компании. Все новые устройства и технологии неизменно содержали в названии слово Windows и пытались конкурировать с аналогичными продуктами Apple: медиаплеер Zune против iPod, планшет Surface против iPad, мобильная операционная система Windows Phone против iOS. Даже облачный сервис изначально назывался Windows Azure.

В августе 2013 года Балмер объявил, что покидает свой пост, и ему срочно стали искать замену. На тот момент Гейтс еще оставался главой совета директоров, и из более чем сотни потенциальных претендентов его привлекла кандидатура Наделлы, которого поддержал и Балмер. В итоге 4 февраля 2014 года Сатью Наделлу назначили гендиректором Microsoft.

План Наделлы заключался в том, чтобы переориентировать Microsoft с Windows на облачные сервисы. И таким образом «превратить компанию из поставщика коробочного программного обеспечения в глобальный вычислительный движок, который будет сдавать в аренду свои вычислительные мощности и онлайн-хранилища».

Как вспоминает один из бывших руководителей Microsoft, в первом электронном письме Наделлы сотрудникам было около тысячи слов и «ни единого упоминания Windows, только облако, облако, облако». Позже он переименовал и само облако — Microsoft Azure.

В отличие от своего предшественника Наделла исповедовал более мягкий стиль управления. Коллеги рассказывают, что никогда не видели, чтобы он расстраивался, повышал голос или отправлял гневное электронное письмо. Они отмечают, что в нем «нет чванства». А один из руководителей даже заявляет, что никогда не слышал, чтобы Наделла говорил «нет». Несмотря на это, он провел довольно агрессивную кадровую политику — только в 2015 году уволил почти восемь тысяч сотрудников, в том числе и руководителей. А в прошлом году Наделла объявил о самой масштабной реорганизации в истории компании. И в итоге ликвидировал самое крупное подразделение, отвечавшее за всю линейку Windows, разбив его на две группы разработчиков — Azure и Office.

Наделла пошел на революционный шаг, которому Microsoft сопротивлялась долгие годы, и выпустил версию Office, оптимизированную под мобильную операционную систему Apple iOS. В 2019 году количество подписчиков Microsoft Office составило 214 миллионов человек, что намного больше, чем у сервисов Netflix, Spotify и Amazon.

Но главное — при Наделле компания создала огромный бизнес облачных вычислений с доходом около 34 миллиардов долларов за последний год. Таким образом, Microsoft опередила Google и добилась прогресса в ключевых областях, где ее главным конкурентом была Amazon Web Services.

В ноябре прошлого года Microsoft обогнала по капитализации Apple. А по итогам первого квартала 2019 года компания впервые преодолела отметку в триллион долларов рыночной стоимости и продолжает оставаться самой дорогой в мире. По подсчетам Bloomberg, капитализация Microsoft с момента назначения Наделлы на должность гендиректора выросла более чем на 230 процентов.

Руководители других компаний говорят, что такое возрождение Microsoft под руководством Наделлы одновременно «и восхищает, и ужасает». «Я не знаю ни одной другой компании-разработчика программного обеспечения в истории технологий, которая бы так стремительно восстановилась после того, как пережила тяжелые времена», — говорит основатель и гендиректор Netflix Рид Хастингс. А когда журналисты Bloomberg попросили гендиректора другой компании-конкурента более откровенно описать угрозу, которую теперь представляет обновленная Microsoft, он начал напевать «Имперский марш» из киносаги «Звездные войны». Иными словами, «Империя нанесла ответный удар».