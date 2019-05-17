Белорус выиграл турнир по покеру за 1,7 млн долларов 3 17.05.2019, 19:02

Никита Бодяковский

ФОТО: ДЭННИ МАКСУЭЛЛ, POKERNEWS.COM

Никита Бодяковский стал победителем турнира, который проходил в черногорской Будве.

Никита Бодяковский стал победителем турнира 750K HRD Short Deck Ante—Only, который проходил 15-16 мая в рамках серии Triton Super High Roller Series Montenegro 2019 в черногорской Будве, передает belmir.by.

В турнире было зарегистрировано 52 входа, включая 23 повторных. Каждый из входящих выложил вступительный взнос в размере 750 тысяч гонконгских долларов. Это около 95 тысяч долларов США.

Финальный день оказался для Бодяковского просто волшебным – ему удавалось решительно все. Достаточно сказать, что к битве с последним оппонентом Никита пришел с четырехкратным перевесом в фишках.

В итоге победа принесла белорусу сумму в 13,3 млн гонконгских долларов. Это примерно 1,7 млн долларов США. Она также сделала его рекордсменом серии Triton Series по совокупным призовым.

Кроме того, благодаря нынешней победе наш соотечественник покорил новую высоту в мировом рейтинге игроков по сумме выигрышей в «живом» покере. С показателем 24,4 млн долларов он занимает 15 место.

Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».