Что мы знаем и не знаем о «грязной» нефти 2 19.05.2019, 12:02

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Только факты.

Колумнист Office Life Виталий Чуясов подводит предварительные итоги, возможно, самого громкого международного экономического скандала этого года — поставок неочищенной российской нефти через трубопровод «Дружба».

ТОЛЬКО ФАКТЫ

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил, что в нефтепроводе «Дружба», через который российская нефть поступает на Мозырский НПЗ (МНПЗ) и новополоцкий «Нафтан», а также идет транзитом в Европу, качество сырья не соответствует нормативам: зафиксированы многократные (в десятки раз) превышения содержания хлорорганических соединений.

20 апреля на МНПЗ вышла из строя одна из секций перерабатывающего оборудования. Комиссия, изучавшая инцидент, связала поломку с качеством сырья, которое привело к ускоренной коррозии теплообменных трубок. Завод продолжил переработку нефти, но увеличил добавку реагентов, подавляющих коррозию.

21 апреля на «Нафтане», куда еще не добралась загрязненная нефть, проходит заседание республиканского штаба по предотвращению коллапса в национальной нефтепереработке. Минск просит российскую компанию — оператора трубопроводов «Транснефть» поставлять чистую нефть на «Нафтан» через альтернативный нефтепровод «Сургут — Полоцк». Однако его мощности хватает только для частичной загрузки предприятия. 24-го сюда начинает поступать чистая нефть.

Российское Минэнерго признало факт загрязнения российской нефти, поставляемой за рубеж по нефтепроводу «Транснефти», дихлорэтаном. Его используют для очистки нефтепродуктов от парафинов для повышения отдачи нефтяных скважин. Однако после его использования сырье перед переработкой нужно дополнительно очищать.

«Транснефть» провела внутреннее расследование и обнаружила, что загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. Здесь расположен один из перевалочных узлов, которые собирают нефть от различных добывающих компаний и должны проводить ее предтоварную подготовку, включая проверку по основным параметрам и содержанию примесей. По хлорорганическим соединениям такая проверка должна была проводиться периодически — раз в десять дней. После инцидента российские власти принимают решение делать эту проверку по каждой отгружаемой партии.

24 и 25 апреля Польша и Украина приостанавливают транзит российской нефти по «Дружбе».

2 мая на территорию Беларуси начинает поступать чистая нефть. Вытесняемая ею загрязненная сливается в емкости для хранения и начинает вывозиться обратно в Россию в железнодорожных цистернах. Там она будет разбавляться чистой нефтью до нормативных кондиций в терминалах Новороссийска.

Российский следственный комитет возбуждает уголовное дело в отношении владельцев и менеджеров компании-владельца самарского терминала. Несколько человек арестовывают, двоим удается скрыться, и они объявлены в розыск. По предварительной версии следствия, руководители компании умышленно допустили поставку в нефтепровод неочищенного сырья, чтобы замаскировать хищение нефти на 1 млн российских рублей (примерно $15 тыс.). Следователи обнаруживают на терминале безвозвратно испорченные резервуары, через которые сливали смесь.

11 мая «Белнефтехим» сообщает о соответствии поступаемого из России сырья нормативам по хлорорганике, а Украина возобновляет транзит российской нефти в Европу.

ЧЕГО МЫ ТОЧНО НЕ ЗНАЕМ

Мы не знаем точного объема загрязненной нефти, которая была переработана МНПЗ с риском для оборудования и которая была слита с «Дружбы» на территории Беларуси. Оценки очень разные. Если учитывать, что на 2019 год между Беларусью и Россией согласован объем транзита в размере 50 млн тонн, то в среднем за сутки через «Дружбу» прокачивается около 140 тысяч тонн.

Основная спецоперация по очистке трубопровода длилась 14 дней — по 2 мая, когда из России начала поступать чистая нефть. Получаем как минимум 2 млн тонн грязного сырья. Что с ним делать — пока непонятно. Самый простой «рецепт» — разводить чистой нефтью до требуемых кондиций.

Мы пока не можем оценить размера ущерба, причиненного МНПЗ, который был вынужден работать на грязной нефти. До конца его можно будет оценить только, когда предприятие остановится на плановую профилактику.

Мы точно не знаем, каковы последствия нахождения грязной нефти в трубах «Дружбы». Несмотря на заверения российских специалистов о том, что дихлорэтан разлагается только при высоких температурах в процессе нефтепереработки (150–200 градусов), а по нефтепроводу смесь движется в пределах 40 градусов, в реальности может быть все что угодно, особенно с учетом того, что трубы «Дружбы» лежат в земле с 60-х годов ХХ века. Опять же нужна экспертная оценка, основанная не на предположениях химиков, а на экспертных заключениях по итогам полевых замеров.

Мы не знаем точных условий контракта между белорусскими НПЗ и «Транснефтью» по штрафным санкциям в случае поставок на заводы сырья, не соответствующего стандартам качества. Заводы были вынуждены снизить объемы переработки в эти несколько недель — это да; но насколько они были снижены конкретно — видимо, узнаем лишь из соответствующих юридических претензий в адрес «Транснефти», которая выразила готовность компенсировать ущерб (недополученную прибыль). Или так и не узнаем — если решение конфликта все-таки будет переведено в политическую плоскость и погашение будет проводиться не деньгами, а, например, той же слитой грязной нефтью, которая может достаться Беларуси с определенным дисконтом (с каким — это уже вопрос переговоров).

Мы пока не знаем реальных мотивов людей, сливших в магистральный трубопровод неочищенную нефть в Самаре. Не отдавать отчета в отношении последствий своих действий они не могли с учетом масштабов диверсии. А озвученная российским СК цифра хищений на нефтяном терминале — $15 тыс., ради чего якобы затеяли историю, выглядит как-то неправдоподобно. Что ж, будем ждать окончания следствия.

А пока версий много. Например, бывший глава «ЮКОСа» (ранее это предприятие называлось «Самаранефтегаз», а потом перешло под контроль «Роснефти») Михаил Ходорковский пишет, что на самарских месторождениях с парафинистой нефтью хлорорганика может дать приличную прибавку.

Дальше предположения: на хлорорганику нефть не проверяют. На узле учета в Самаре (маленьком и сельском) могут прозевать заход нефти с большой долей примесей, а могут принять умышленно, ибо спорить с сечинскими («Роснефть» возглавляет Игорь Сечин. — Прим. ред.) себе дороже. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему.

Ходорковский считает, что в итоге просто «найдут стрелочника».

Так что ставить точку в этой истории пока рано. Очевидно, разбирательства затянуться еще как минимум на несколько месяцев, в течение которых все должны прийти в себя и перевести эмоции в цифры.