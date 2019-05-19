В Швейцарии проходит референдум о владении полуавтоматическим оружием 1 19.05.2019, 13:22

Если большинство проголосует против, страну могут исключить из Шенгенской зоны.

В Швейцарии в воскресенье, 19 мая, проходит референдум, на который вынесен вопрос о владении полуавтоматическим оружием. В Европейском Союзе после терактов, совершенных в 2015 году во Франции, был ужесточен закон об оружии, под запрет попал именно этот тип оружия, включая штурмовые винтовки. Между тем многие граждане Швейцарии владеют ими. Швейцария не состоит в Евросоюзе, но входит в Шенгенскую зону с открытыми границами. Страна связана с ЕС рядом соглашений и следует многим правилам Евросоюза, сообщает dw.com.

На проведении референдума настояло Стрелковое объединение Швейцарии (Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz, IGS). По мнению активистов IGS, применение общеевропейских правил поставит в Швейцарии под угрозу стрельбу как массовый вид спорта. Противники изменений в закон в январе собрали 125 тысяч подписей, хотя для проведения референдума требовалось только 50 тысяч. На это правительство заявило, что традиции "мирного" спорта не подвергнутся опасности, поскольку правилами будут предусмотрены исключения для стрелков, коллекционеров и охотников.

Если закон будет отклонен, Швейцарию могут исключить из Шенгенской зоны. В этом случае возможно возобновление личного контроля и досмотра на границах, предупредило правительство страны. Однако опросы показывают, что ужесточение закона об оружии будет поддержано.