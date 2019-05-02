Сеть заправок «Белоруснефть» отменила скидки на топливо 4 2.05.2019, 13:47

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Получить скидку можно будет только на товары и услуги.

С 1 мая в программе лояльности сети автозаправочных станций «Белоруснефть» произошли изменения.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Напомним, раньше, оплатив в течение месяца на АЗС товары и услуги на 20-30 и более рублей с использованием карты лояльности, можно было заработать скидку на топливо в 3-5%. Теперь скидки на топливо отменяются. Получить скидку можно будет только на товары и услуги.

Купив на АЗС в течение месяца товаров и услуг на 20 и более рублей, без учета топлива, можно получить уровень «Серебрянный» и в следующем месяце иметь скидку на товары и услуги в 3%. Покупки на 30 и более рублей дают уровень «Золотой» и скидку 5%. Тем, кто купил хоть что-то на сумму до 20 рублей, предоставляется уровень «Бронзовый» и скидка 1%.