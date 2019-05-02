закрыть
2 мая 2019, четверг, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Сеть заправок «Белоруснефть» отменила скидки на топливо

4
  • 2.05.2019, 13:47
  • 2,945

Получить скидку можно будет только на товары и услуги.

С 1 мая в программе лояльности сети автозаправочных станций «Белоруснефть» произошли изменения.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Напомним, раньше, оплатив в течение месяца на АЗС товары и услуги на 20-30 и более рублей с использованием карты лояльности, можно было заработать скидку на топливо в 3-5%. Теперь скидки на топливо отменяются. Получить скидку можно будет только на товары и услуги.

Купив на АЗС в течение месяца товаров и услуг на 20 и более рублей, без учета топлива, можно получить уровень «Серебрянный» и в следующем месяце иметь скидку на товары и услуги в 3%. Покупки на 30 и более рублей дают уровень «Золотой» и скидку 5%. Тем, кто купил хоть что-то на сумму до 20 рублей, предоставляется уровень «Бронзовый» и скидка 1%.


популярное за неделю

Мнение

Чистка
Чистка Ирина Халип
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич
Унижение
Унижение Лилия Шевцова
Нервные шутки Путина
Нервные шутки Путина Виталий Портников